ГМС изменила сервис проверки состояния готовности документов — Finance.ua

ГМС изменила сервис проверки состояния готовности документов Сегодня 09:30 — Личные финансы

ГМС изменила сервис проверки состояния готовности документов

Теперь с помощью сервиса ГМС граждане получили возможность узнать и об отказе в оформлении того или иного документа.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

Чтобы узнать, на какой стадии изготовления документы, украинцы активно пользуются онлайн-сервисом «Проверка состояния оформления документов» на официальном сайте ГМС", — сказано в сообщении.

С помощью этого сервиса можно проверить состояние оформления таких документов как:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

ID-карта;

вид на временное проживание;

вид на постоянное проживание;

разрешение на иммиграцию в Украину;

продление срока пребывания в Украине.

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Важно, что с помощью этого сервиса украинцы получили возможность узнать и об отказе в оформлении того или иного документа, а именно после проверки на экране будет высвечиваться следующее сообщение: «Отказано в оформлении документа (дата). Для получения подробных разъяснений рекомендуем обратиться по месту подачи документов».

«Состояние оформления документа можно проверить уже со следующего дня после подачи заявления в территориальное подразделение ГМС», — добавили в миграционной службе.

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