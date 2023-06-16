ГМС изменила сервис проверки состояния готовности документов — Finance.ua

ГМС изменила сервис проверки состояния готовности документов
Теперь с помощью сервиса ГМС граждане получили возможность узнать и об отказе в оформлении того или иного документа.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.
Чтобы узнать, на какой стадии изготовления документы, украинцы активно пользуются онлайн-сервисом «Проверка состояния оформления документов» на официальном сайте ГМС", — сказано в сообщении.
С помощью этого сервиса можно проверить состояние оформления таких документов как:
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- ID-карта;
- вид на временное проживание;
- вид на постоянное проживание;
- разрешение на иммиграцию в Украину;
- продление срока пребывания в Украине.
Важно, что с помощью этого сервиса украинцы получили возможность узнать и об отказе в оформлении того или иного документа, а именно после проверки на экране будет высвечиваться следующее сообщение: «Отказано в оформлении документа (дата). Для получения подробных разъяснений рекомендуем обратиться по месту подачи документов».
«Состояние оформления документа можно проверить уже со следующего дня после подачи заявления в территориальное подразделение ГМС», — добавили в миграционной службе.
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