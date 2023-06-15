Есть ли проблемы с печатью загранпаспортов: в МИД объяснили ситуацию — Finance.ua
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Есть ли проблемы с печатью загранпаспортов: в МИД объяснили ситуацию

Личные финансы
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Есть ли проблемы с печатью загранпаспортов: в МИД объяснили ситуацию
Есть ли проблемы с печатью загранпаспортов: в МИД объяснили ситуацию
В МИД отреагировали на распространяемую СМИ информацию о задержках с оформлением паспортов за рубежом. В ведомстве заверили, что украинские посольства и консульства выдают документы в штатном режиме.
Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко опровергает информацию о приостановлении печати загранпаспортов, которую распространили некоторые медиа. Он объяснил ситуацию в комментарии 24 Каналу.
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Дипучреждения выдают паспорта в штатном режиме

Олег Николенко отметил, что 8 июня МИД и полиграфкомбинат «Украина» заключили новый договор по изготовлению 115 тысяч паспортов гражданина Украины для выезда за границу. И уже 9 июня по заказу МИД была напечатана и отгружена первая партия в 41 тысячу паспортов.
Некоторые СМИ опубликовали новость о приостановлении печати загранпаспортов для МИД из-за якобы отсутствия договора с полиграфкомбинатом «Украина». Эта информация не соответствует действительности, — заявил Николенко.
Спикер МИД добавил, что в настоящее время отпечатанные паспорта отправляют за границу для выдачи украинцам в дипломатических учреждениях. Граждане могут проверить статус изготовления документа на сайте.

«‎Паспортные сервисы» в Европе

Недавно еще один украинский Паспортный сервис заработал в Мадриде. Здесь украинцы могут оформить новые документы или восстановить утраченные. В Испании это уже второе отделение ГП «Документ», предыдущее открылось в Валенсии.
Кроме Испании, подразделения ГП «Документ» уже работают в:
  • Польше (Варшава, Краков, Гданьск и Вроцлав);
  • Турции (Стамбул);
  • Словакии (Братислава);
  • Чехии (Прага);
  • Германии (Кельн и Берлин).

Как восстановить утраченные документы

По материалам:
Телеканал 24
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