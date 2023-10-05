Gmail меняет правила массовых рассылок, усложняя работу не только спамерам, но и обычным компаниям — Finance.ua

Gmail меняет правила массовых рассылок, усложняя работу не только спамерам, но и обычным компаниям Сегодня 04:02 — Технологии&Авто

Gmail меняет правила массовых рассылок, усложняя работу не только спамерам, но и обычным компаниям

Google объявил , что в 2024 году у Gmail появятся новые правила, направленные на сокращение количества спама, повышение безопасности и упрощение отказа от рекламных рассылок.

Как сообщает TechCrunch, нововведения коснутся всех компаний, присылающих более 5000 писем на Gmail-адреса в течение дня.

Что изменится?

Для начала Gmail будет опираться на политику, введенную в прошлом году, которая требует, чтобы электронные письма, отправленные по адресам Gmail, имели определенную форму аутентификации, чтобы подтвердить, что отправитель действительно тот, за кого себя выдает.

Это изменение было необходимым, потому что многие массовые отправители не защищают свои письма должным образом, что позволяет злоумышленникам «легко мимикрировать под них», объясняют в блоге Google.

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Несмотря на то, что это уменьшило количество неаутентифицированных сообщений, которые получали пользователи Gmail, на 75% теперь Google потребует от массовых отправителей тщательной аутентификации своих электронных писем в соответствии с набором задокументированных лучших практик.

Кроме того, массовые отправители должны позволить пользователям отменить подписку всего одним нажатием, а эти запросы на отмену подписки будут обрабатываться в течение двух дней.

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Google также потребует от отправителей массовых рассылок не превышать четкий пороговый уровень спама. Это означает, что если достаточное количество пользователей обозначает сообщения электронной почты отправителя как спам, массовый отправитель может потерять доступ к папкам «Входящие письма» пользователей.

Кого коснутся изменения?

Изменения коснутся любых массовых отправителей, которых Google определяет как такие, которые отправляют более 5000 сообщений на адреса Gmail за один день.

Это может включать практически любую компанию со списком рассылки. От крупных розничных магазинов и технологических компаний до даже меньших стартапов и B2C или авторов информационных бюллетеней, которые хотят рекламировать себя с помощью электронных сообщений.

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Google отметил, что многие отправители массовых отправлений уже отвечают новым требованиям, и что компания продолжит предлагать четкие инструкции до того, как изменения вступят в силу в феврале 2024 года.

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