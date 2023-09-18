Google выплатит $93 миллиона компенсации за тайную слежку за пользователями — Finance.ua
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Google выплатит $93 миллиона компенсации за тайную слежку за пользователями

Фондовый рынок
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Google выплатит $93 миллиона компенсации за тайную слежку за пользователями
Google выплатит $93 миллиона компенсации за тайную слежку за пользователями
Компания Google выплатит $93 млн компенсации в рамках мирового соглашения по поводу обвинения, что она отслеживала местонахождение пользователей без их ведома и согласия.
Об этом сообщает The Guardian.
Иск против компании подал генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта, который пришел к выводу, что компания ввела пользователей в заблуждение, убедив, что у них больше контроля над информацией о своем местонахождении, чем на самом деле.
«Наше расследование показало, что Google говорила своим пользователям, что она больше не будет отслеживать их местонахождение, если они откажутся от этого, но делала наоборот и продолжала отслеживать передвижение своих пользователей ради собственной коммерческой выгоды. Это неприемлемо, и мы привлекаем Google к ответственности», — сказал Бонта в заявлении, в котором объявил об урегулировании.
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Офис генерального прокурора также утверждает, что Google «обманывала пользователей, завляя, что они могут отказаться от рекламы, ориентированной на их местонахождение». Ведь после отключения функции «История расположения» компания продолжала следить за пользователями другими способами, в частности, за их активностью в сети и приложениях.
Google в рамках соглашения не признала свою вину, но пошла на ряд уступок, в частности, пообещала прозрачность методов отслеживания местонахождения пользователей.
По материалам:
Укрінформ
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