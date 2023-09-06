Google представил новый логотип Android — Finance.ua

Google представил новый логотип Android Сегодня 22:10 — Технологии&Авто

Google представил новый логотип Android

Google представила новый логотип Android и выпустила пакет обновлений для своих мобильных приложений и сервисов.

Об этом сообщает The Verge.

Новый логотип Android получил новый шрифт, больше соответствующий айдентике самого Google. Также Android теперь будет писаться с заглавной буквы.

Бренд-менеджер Google Джейсон Фурнье, описывая изменения, отмечает, что теперь они точнее отображают логотип Google и создает баланс между ними.

Кроме того, робот будет выглядеть трехмерно с разноцветными вариациями в зависимости от обстоятельств. Также пушистый, и я не думаю, что он мне нравится.

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Также Google выпустил ряд обновлений для своих мобильных приложений и служб, включая обновление виджета At a Glance Google Assistant, усовершенствование программы визуальных специальных возможностей Lookout и вызовы Zoom в Android Auto.

Обновленный At a Glance получил обновленный дизайн и предлагает более полезную информацию о ваших событиях, путешествиях и местной погоде. Google также обновил Wallet, чтобы упростить загрузку пробелов со штрих-кодами и QR-кодами, добавив функцию импорта фотографий.

Сообщается, что приложение Lookout, которое предоставляет описания изображений на экране для слабовидящих или слепых, сможет более разумно описывать сцены и отвечать на дополнительные вопросы. Кроме того, Android Auto добавляет поддержку для подключения к звонкам Zoom и Webex, хотя и только аудио.

Економічна Правда По материалам:

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