Google добавил ШИ-помощника Duet в программу для видеозвонков Meet — Finance.ua

Google добавил ШИ-помощника Duet в программу для видеозвонков Meet Сегодня 04:07 — Технологии&Авто

Google добавил ШИ-помощника Duet в программу для видеозвонков Meet

Компания Google на конференции Cloud Next показала несколько новых функций на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые в скором времени появятся в программе для видеозвонков Meet.

Об этом пишет The Verge.

Google добавит ассистента Duet AI в Gmail и офисные сервисы. В частности, Duet способен делать резюме разговора в реальном времени, а по окончании видеозвонка все сохранится в документах.

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Кроме генерации текстов, изображений, таблиц и презентаций, пользователи смогут «отправлять» ИИ на встречи в Meet вместо себя.

ИИ автоматически сгенерирует текст о том, что может обсуждаться на встрече, а заметки будут доступны всем участникам видеовызова.

Доступ к Duet AI первыми получат корпоративные клиенты Workspace. Стоимость для них будет составлять $30 в месяц.

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