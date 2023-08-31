Google добавил ШИ-помощника Duet в программу для видеозвонков Meet — Finance.ua

Google добавил ШИ-помощника Duet в программу для видеозвонков Meet
Компания Google на конференции Cloud Next показала несколько новых функций на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые в скором времени появятся в программе для видеозвонков Meet.
Об этом пишет The Verge.
Google добавит ассистента Duet AI в Gmail и офисные сервисы. В частности, Duet способен делать резюме разговора в реальном времени, а по окончании видеозвонка все сохранится в документах.
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Кроме генерации текстов, изображений, таблиц и презентаций, пользователи смогут «отправлять» ИИ на встречи в Meet вместо себя.
ИИ автоматически сгенерирует текст о том, что может обсуждаться на встрече, а заметки будут доступны всем участникам видеовызова.
Доступ к Duet AI первыми получат корпоративные клиенты Workspace. Стоимость для них будет составлять $30 в месяц.
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