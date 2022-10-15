В Google Meet появились автоматические стенограммы видеовстреч — пока поддерживается только английский язык 15.10.2022, 02:32 — Технологии&Авто

В Google Meet появились автоматические стенограммы видеовстреч — пока поддерживается только английский язык

Google добавляет авторасшифровку бесед в свой сервис видеоконференций Meet — теперь вы точно ничего не пропустите на совещании или рабочей онлайн-встрече.

Microsoft Teams начали предлагать аналогичную функцию для совещаний на английском языке более года назад. Учитывая опыт Google с другими сервисами преобразования языка в текст, такими как Assistant или Android Recorder, немного удивительно, что потребовалось так много времени, чтобы добавить это в Meet. Но лучше поздно, чем никогда.

Общая реализация Google также еще немного проста: функция сбрасывает стенограмму в Документы Google, и на данный момент это все. Google отметил, однако, что наличие расшифровок позволит предложить аналитику и другие функции на основе этих записей, но сейчас компания не запускает ни одну из них.

Помимо расшифровки стенограмм Google также объявила, что режим компаньона Meet теперь работает на мобильных устройствах, и что пользователи с камерами с искусственным интеллектом от Huddly и Logitech теперь могут использовать адаптивное кадрирование, чтобы спикер всегда находился в кадре.

Google Chat, конкурент Slack (корпоративный мессенджер с простым интерфейсом, заточенный под рабочее общение сотрудников внутри команд с любым количеством), также получает несколько новых функций, в том числе настраиваемые эмодзи, пространство для односторонней передачи информации всей команде или компании, не беспокоясь о неуместных комментариях и встроенных цепочках разговоров. По сути, Google пытается догнать Slack и напомнить людям о существовании чата.

BIN По материалам:

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