Главы мировых банков предупредили о возможном кризисе — Finance.ua

Главы мировых банков предупредили о возможном кризисе Сегодня 13:30 — Мир

Главы мировых банков предупредили о возможном кризисе

Главы ведущих мировых банков обеспокоены тем, что следующий кризис финансового сектора может возникнуть из-за растущей геополитической неопределенности.

Об этом сообщает Reuters.

По словам главы и главного исполнительного директора Morgan Stanley Джеймса Гормана, триггером следующего глобального финансового кризиса, скорее всего, станет геополитическое или политическое пространство.

Горман был среди более дюжины топ-менеджеров международных компаний, выступавших на Инвестиционном саммите глобальных финансовых лидеров, организованном Валютно-кредитным управлением Гонконга.

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«Проблемы демократии в некоторых странах мира абсолютно очевидны», — сказал Горман, не вдаваясь в подробности.

Генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Севинг заявил, что рынки в значительной степени устойчивы перед глобальными событиями, но любое затишье уязвимо перед риском новых событий.

«Мой наибольший страх состоит в том, что еще одна геополитическая эскалация — и это может произойти довольно быстро — и рынки в какой-то момент фактически потеряют покой, и тогда на рынке произойдет событие», — сказал Севинг.

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Комментарии прозвучали на фоне того, что конфликт, разворачивающийся между Израилем и Сектором Газа, добавляет неопределенности к глобальным экономическим перспективам, в то время как российско-украинская война затягивается, а напряженность между Китаем и США продолжает расти, несмотря на усилия по сближению лидеров двух сверхдержав.

Напомним, Международный валютный фонд в октябре сохранил прогноз роста мировой экономики в 2023 году на уровне 3,0%. Прогноз роста ВВП в 2024 году ухудшился на 0,1 п.п. до 2,9%.

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Как отметил Пьер-Оливье Гуринша, директор Исследовательского департамента МВФ, мировая экономика продолжает восстанавливаться после пандемии, вторжения россии в Украину и кризиса стоимости жизни.

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