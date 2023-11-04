Какого курса доллара в Украине ждать в ноябре — прогноз банкира — Finance.ua
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Какого курса доллара в Украине ждать в ноябре — прогноз банкира

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Какого курса доллара в Украине ждать в ноябре — прогноз банкира
Какого курса доллара в Украине ждать в ноябре — прогноз банкира
Курс доллара в Украине в ноябре 2023 года будет колебаться в пределах 37,6−38,2 гривны за доллар, прогнозирует директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько.

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«Из-за периода выплат зарплат украинцам я ожидаю на этой неделе замедление указанных трендов. По моему мнению, стоимость американского доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах 37,6 — 38,2 гривны за доллар», — прогнозирует банкир.
Она отметила, что на безналичном рынке ситуация остается стабильной: на прошлой неделе котировки на валютном рынке Украины колебались в пределах 36,4−36,6 гривны за доллар, а объем интервенций НБУ несколько снизился по сравнению с предыдущей неделей до 676,6 миллиона долларов.
«Этот фактор вместе со сниженным спросом со стороны населения на покупку безналичной валюты, который наблюдался в течение последней недели, усилил конкуренцию среди банков».
По материалам:
Телеканал 24
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