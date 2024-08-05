Глава НБУ рассказал, что будет с экономикой Украины — Finance.ua

Глава НБУ рассказал, что будет с экономикой Украины Сегодня 12:02 — Казна и Политика

Глава НБУ рассказал, что будет с экономикой Украины

Национальный банк Украины ожидает постепенного восстановления экономики. В дальнейшем будет сохраняться также устойчивость на валютном рынке.

Об этом написал глава Национального банка Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

Одним из ключевых вызовов для развития экономики стал дефицит электроэнергии в результате целенаправленного уничтожения россией объектов энергетической инфраструктуры Украины. Нехватка энергоресурсов замедлила рост реального ВВП во ІІ квартале.

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«Однако мы ожидаем постепенного восстановления экономики в дальнейшем. В частности, в 2024 году — на 3,7%. В 2025 году рост ускорится до 4,1%, а в 2026 году — до 4,8%», — написал Пышный.

По его словам, этому будут способствовать поддержка экономики со стороны расходов государственного бюджета, дальнейшее развитие экспортных путей на фоне оживления спроса на товары украинского экспорта, восстановление энергосистемы и развитие распределенной генерации, в частности благодаря кредитованию со стороны банков. За счет этих факторов произойдет постепенная нормализация условий функционирования экономики.

«Согласно нашему прогнозу до конца этого года инфляция ускорится до 8,5% прежде всего из-за исчерпания временных факторов со стороны предложения, которые сдерживали его в предыдущие месяцы. Однако она останется умеренной. С 2025 года инфляция снова начнет снижаться прежде всего благодаря взвешенной монетарной политике НБУ «, — добавил глава НБУ.

Болезненный вопрос — финансирование дефицита бюджета. Из-за больших потребностей сектора обороны Национальный банк увеличил прогноз дефицита бюджета на текущий год до 22,8% ВВП. Весомым источником его покрытия остается международная помощь. В этом году речь идет о сумме поддержки почти в 38 млрд долл. США. В 2025 и 2026 годах — 31 млрд долл. США и 21 млрд долл. США соответственно.

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«Но мы не полагаемся только на помощь наших партнеров. Расширение внутренней ресурсной базы позволит сузить дефицит бюджета до 17,8% в 2025 году и 10,3% в 2026 году», — подчеркнул глава Нацбанка.

По его словам, Национальный банк и далее будет сохранять устойчивость на валютном рынке.

«Для этого у нас есть достаточный запас международных резервов. В частности, благодаря внешнему финансированию в 2024 году резервы возрастут до 41 млрд долл. США. Несмотря на их снижение до 37 млрд долл. США и 32 млрд долл. США в 2025 и 2026 годах соответственно, НБУ будет обеспечивать умеренные двусторонние колебания обменного курса в ответ на изменение рыночных условий», — подытожил Пышный.

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