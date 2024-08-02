Когда зарплата в Украине превысит довоенный уровень — прогноз НБУ Сегодня 11:03 — Личные финансы

Когда зарплата в Украине превысит довоенный уровень — прогноз НБУ

Реальная зарплата украинцев превысит свой довоенный уровень в 2025 году.

Об этом свидетельствует Инфляционный отчет Национального банка за июль 2024 года.

Дефицит рабочей силы

«Экономический рост в условиях дефицита рабочей силы будет сопровождаться увеличением занятости и заработной платы», — говорится в отчете.

Также говорится, что в июле миграция за границу и мобилизационные процессы ограничивали предложение рабочей силы. Хотя нехватка работников сдерживает деятельность предприятий, с другой стороны, это приводит к улучшению занятости и подпитывает рост зарплат.

Даже при дальнейшей нормализации условий функционирования экономики возвращение мигрантов в Украину, которые все больше адаптируются к жизни за границей, будет медленным.

Хотя во ІІ квартале 2024 года рост количества вакансий на сайтах поиска работы несколько замедлился, спрос на рабочую силу оставался существенно выше, чем год назад и все еще неравномерным по профессиям. Так, количество объявлений о вакансиях в сферах охраны, строительства и рабочих специальностей значительно превышало прошлогодние показатели, тогда как в сфере ІТ — существенно сократилось. Также спрос оставался подавленным в образовании, дизайне, искусстве и культуре.

График: НБУ

Уровень безработицы

Диспропорции на рынке труда останутся неравномерными по регионам и отраслям и будут определяться изменениями структуры экономики. Учитывая это, уровень безработицы будет снижаться постепенно:

до 13,9% в 2024 году;

11,4% в 2025 году;

10,3% в 2026 году.

График: НБУ

Значительные диспропорции на рынке труда будут сохраняться и на прогнозном горизонте. Некоторое время продлится миграционный отток населения. Мобилизация и сравнительно длительный процесс приобретения специальных профессиональных навыков новыми работниками также будут сдерживать предложение рабочей силы. Даже при дальнейшей нормализации условий функционирования экономики возвращение мигрантов в Украину, все больше адаптирующихся к жизни за границей, будет медленным.

Реальные зарплаты

Усиление конкуренции за рабочих, в том числе с зарубежными работодателями, и восстановление экономики будут способствовать росту зарплат в частном секторе.

Только в I квартале 2024 г. в среднем реальные заработные платы увеличились на 17.7% г/г. Высокие темпы роста зарплат сохранились и во ІІ квартале, несмотря на ухудшение настроений и ожиданий бизнеса как относительно изменения количества работников, так и затрат на оплату труда. Улучшение занятости, повышение заработных плат и рост других социальных выплат привели к дальнейшему увеличению реальных доходов населения, а соответственно и к устойчивому росту потребления.

В то же время усиление конкуренции за доступную рабочую силу, в том числе с зарубежными работодателями, и сохранение мягкой фискальной политики будут оставаться устойчивыми факторами роста зарплат в частном секторе и соответственно потребительского спроса. Ожидается, что реальные зарплаты превысят свой довоенный уровень в течение 2025 года и будут расти в дальнейшем.

График: НБУ

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