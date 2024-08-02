Рост зарплат в Украине: кому платят больше всех (инфографика) — Finance.ua

Рост зарплат в Украине: кому платят больше всех (инфографика) Сегодня 08:00 — Личные финансы

Рост зарплат в Украине: кому платят больше всех (инфографика)

Согласно последним данным Work.ua, средняя зарплата в Украине составляет 24 500 грн. Лидером остается столица, а среди самых высокооплачиваемых профессий военные опередили программистов.

В мониторинге основных событий в экономике Украины (июнь 2024) Минэкономики сообщают, что на уровень оплаты труда в 2023—2024 годах и далее влияют факторы 2022 года — последствия активных боевых действий на значительной территории Украины:

временная потеря значительной территории,

разрушение инфраструктуры и предприятий (или их повреждение, что обусловило приостановку их деятельности),

существенные перманентные разрушения логистики

значительное количество людей трудоспособного населения за границей (мигрантов) и в рядах Вооруженных сил Украины, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда.

Министерство экономики приводит данные, по которым средняя зарплата в вакансиях на сайтах работы выросла в июле 2024 года до 19 553 гривен.

Относительно регионов

Самые большие зарплаты у Киева — здесь в среднем платят 24 500 грн. Второе место занимает Львов — 22 тыс. грн. Третье за ​​Одессой и Днепром — 20 тыс. грн.

Напомним, по данным Госстата, средняя зарплата в первом квартале составила 18 903 гривен.

Самые высокие зарплаты в следующих областях:

Информация и телекоммуникации — 49 473 гривны,

Финансовая и страховая деятельность — 39 116 гривен,

Профессиональная, научная и техническая деятельность — 26 316 гривен

Государственное управление и оборона — 23 376 гривен.

Меньше всего платят в сфере образования — 12 649 гривен.

При этом согласно статистике портала, в ТОП-100 самых оплачиваемых профессий вошло много военных специальностей. Если до войны здесь все изобиловало вакансиями и высокими зарплатами для программистов и других ІТ-специалистов, то сегодня от них не сильно отстают артиллеристы, снайперы и танкисты.

Ранее в Минэкономики спрогнозировали , повысится ли зарплата украинцев в 2024 году.

В предварительном прогнозе средняя зарплата ожидалась на уровне 21 809 гривен. Однако, по последним данным, этот показатель, вероятно, будет ниже и составит 20 581 гривну.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.