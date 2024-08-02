Рост зарплат в Украине: кому платят больше всех (инфографика) — Finance.ua

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Рост зарплат в Украине: кому платят больше всех (инфографика)

Личные финансы
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Рост зарплат в Украине: кому платят больше всех (инфографика)
Рост зарплат в Украине: кому платят больше всех (инфографика)
Согласно последним данным Work.ua, средняя зарплата в Украине составляет 24 500 грн. Лидером остается столица, а среди самых высокооплачиваемых профессий военные опередили программистов.
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В мониторинге основных событий в экономике Украины (июнь 2024) Минэкономики сообщают, что на уровень оплаты труда в 2023—2024 годах и далее влияют факторы 2022 года — последствия активных боевых действий на значительной территории Украины:
  • временная потеря значительной территории,
  • разрушение инфраструктуры и предприятий (или их повреждение, что обусловило приостановку их деятельности),
  • существенные перманентные разрушения логистики
  • значительное количество людей трудоспособного населения за границей (мигрантов) и в рядах Вооруженных сил Украины, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда.
Рост зарплат в Украине: кому платят больше всех (инфографика)
Министерство экономики приводит данные, по которым средняя зарплата в вакансиях на сайтах работы выросла в июле 2024 года до 19 553 гривен.

Относительно регионов

Самые большие зарплаты у Киева — здесь в среднем платят 24 500 грн. Второе место занимает Львов — 22 тыс. грн. Третье за ​​Одессой и Днепром — 20 тыс. грн.
Напомним, по данным Госстата, средняя зарплата в первом квартале составила 18 903 гривен.
Самые высокие зарплаты в следующих областях:
  • Информация и телекоммуникации — 49 473 гривны,
  • Финансовая и страховая деятельность — 39 116 гривен,
  • Профессиональная, научная и техническая деятельность — 26 316 гривен
  • Государственное управление и оборона — 23 376 гривен.
Меньше всего платят в сфере образования — 12 649 гривен.
Рост зарплат в Украине: кому платят больше всех (инфографика)
При этом согласно статистике портала, в ТОП-100 самых оплачиваемых профессий вошло много военных специальностей. Если до войны здесь все изобиловало вакансиями и высокими зарплатами для программистов и других ІТ-специалистов, то сегодня от них не сильно отстают артиллеристы, снайперы и танкисты.
Ранее в Минэкономики спрогнозировали, повысится ли зарплата украинцев в 2024 году.
В предварительном прогнозе средняя зарплата ожидалась на уровне 21 809 гривен. Однако, по последним данным, этот показатель, вероятно, будет ниже и составит 20 581 гривну.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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