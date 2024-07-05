Предприниматели повышают зарплаты украинцам, испытывая нехватку рабочей силы — НБУ Сегодня 10:01 — Личные финансы

Предприниматели повышают зарплаты украинцам, испытывая нехватку рабочей силы — НБУ

Предприятия испытывают нехватку рабочей силы, что оказывает давление на зарплаты в частном секторе в сторону увеличения.

Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор Национального банка.

Отмечается, что количество новых вакансий на сайтах поиска работы практически не изменилось в июне (обычно они сезонно растут, в частности, благодаря старту жатвы), а по опросам бизнеса, ослабление экономической активности обусловило и уменьшение количества работников по сравнению с маем.

График: НБУ

Однако по отдельным профессиям (в частности, охрана, строительство, рабочие специальности) наблюдается устойчивое увеличение количества вакансий.

Количество ищущих работу, измеряемое количеством резюме, незначительно возросло, что преимущественно отражало влияние сезонности.

График: НБУ

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В то же время миграция за границу в мае-июне активизировалась: количество мигрантов возросло до 6.6 млн человек по состоянию на 13 июня 2024 года, по данным ООН, что могло быть связано с дефицитом э/э. Растет и адаптация мигрантов за границей, в том числе их занятость.

Вместе с повышением социальных выплат и низкой инфляцией это способствует дальнейшему росту реальных доходов населения.

График: НБУ

Напомним, эксперты ранее отмечали , что номинальные зарплаты в Украине растут в условиях нехватки персонала. Однако из-за ускорения инфляции покупательная способность будет расти не так быстро.

Средняя заработная плата брутто (до вычета налогов) на предприятиях в Польше в мае выросла до 8000 злотых (80,5 тысячи гривен), что на 11,4% больше, чем в мае прошлого года. В то время как в Украине средняя зарплата составляет 18 903 грн.

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