Глава НБУ назвал условия для отмены ограничений на валютном рынке — Finance.ua
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Глава НБУ назвал условия для отмены ограничений на валютном рынке

Валюта
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Глава НБУ назвал условия для отмены ограничений на валютном рынке
Глава НБУ назвал условия для отмены ограничений на валютном рынке
Национальный банк Украины планирует постепенно упразднять ограничения на валютном рынке, введенные с началом войны в феврале 2022 года.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге.
«Мы имеем устойчивое намерение и видение, каким образом перейти к смягчению административных ограничений и определенной валютной либерализации», — сказал он.
По его словам, для этого НБУ необходимо получить эффективные инструменты управления рисками.
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«Украинская экономика в прошлом году получила беспрецедентные объемы ликвидности. Эти объемы ликвидности повлекли за собой соответствующий профицит. Этот профицит сейчас создает для курсовой стабильности достаточно весомый риск, тем более, если мы намерены перейти к валютной либерализации», — сказал Пышный.
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Глава НБУ отметил, что этот излишек средств должен быть структурирован, в том числе благодаря привлечению банками средств на срочные депозиты с привлекательными ставками.
«Срочность ресурсной базы даст НБУ сделать следующий шаг. Кроме того, соответствующая ставка позволяет гражданам соответствующим образом компенсировать определенные потери, связанные с достаточно высоким уровнем инфляции», — добавил он.

Справка Finance.ua:

  • курс доллара на наличном рынке снизился в последние недели, опустившись ниже 40 гривен впервые с июля прошлого года. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов;
  • правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых и ввести комплекс дополнительных мер по усилению конкуренции банков за срочные депозиты населения;
  • Нацбанк вводит с 7 апреля трехмесячный депозитный сертификат (ДС) под фиксированную ставку на уровне учетной ставки и снижает ставки по депозитному сертификату до 20%.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
РБК-Україна
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