Глава НБУ назвал условия для отмены ограничений на валютном рынке — Finance.ua

Глава НБУ назвал условия для отмены ограничений на валютном рынке Сегодня 09:01 — Валюта

Глава НБУ назвал условия для отмены ограничений на валютном рынке

Национальный банк Украины планирует постепенно упразднять ограничения на валютном рынке, введенные с началом войны в феврале 2022 года.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге.

«Мы имеем устойчивое намерение и видение, каким образом перейти к смягчению административных ограничений и определенной валютной либерализации», — сказал он.

По его словам, для этого НБУ необходимо получить эффективные инструменты управления рисками.

Читайте также Сколько будет стоить доллар в Украине в конце года: аналитики назвали пессимистический и оптимистический прогноз

«Украинская экономика в прошлом году получила беспрецедентные объемы ликвидности. Эти объемы ликвидности повлекли за собой соответствующий профицит. Этот профицит сейчас создает для курсовой стабильности достаточно весомый риск, тем более, если мы намерены перейти к валютной либерализации», — сказал Пышный.

Глава НБУ отметил, что этот излишек средств должен быть структурирован, в том числе благодаря привлечению банками средств на срочные депозиты с привлекательными ставками.

«Срочность ресурсной базы даст НБУ сделать следующий шаг. Кроме того, соответствующая ставка позволяет гражданам соответствующим образом компенсировать определенные потери, связанные с достаточно высоким уровнем инфляции», — добавил он.

Справка Finance.ua:

курс доллара на наличном рынке снизился в последние недели, опустившись ниже 40 гривен впервые с июля прошлого года. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов;

правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых и ввести комплекс дополнительных мер по усилению конкуренции банков за срочные депозиты населения;



Нацбанк вводит с 7 апреля трехмесячный депозитный сертификат (ДС) под фиксированную ставку на уровне учетной ставки и снижает ставки по депозитному сертификату до 20%.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.