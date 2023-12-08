Глава НАПК сказал, когда выплатят миллионные вознаграждения разоблачителям коррупции — Finance.ua

Глава НАПК сказал, когда выплатят миллионные вознаграждения разоблачителям коррупции Сегодня 13:30 — Казна и Политика

Глава НАПК сказал, когда выплатят миллионные вознаграждения разоблачителям коррупции

До конца 2023 года обличителям коррупции в качестве вознаграждения планируется выплатить 13 млн и 1,7 млн ​​грн.

Об этом сообщил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков на пресс-конференции «Запуск Единого портала сообщений обличителей: передовой цифровой инструмент для содействия изменениям в сфере внедрения института обличителей в Украине».

«Впервые в истории Украины, этой осенью, Высшим антикоррупционным судом было вынесено два решения о вознаграждении разоблачителям на сумму более 13 млн грн и 1,7 млн ​​грн», — проинформировал он.

Новиков подчеркнул, что НАПК уже инициировало выплату вознаграждения разоблачителям по делам, по которым уже есть решения суда, вступившие в силу, и направили письмо премьер-министру Денису Шмыгалю.

По словам главы НАПК, Шмыгаль уже поручил Министерству экономики подготовить проект решения о направлении средств Национальному агентству для выплаты вознаграждения разоблачителям.

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«Я надеюсь, что мы уже в ближайшие недели выплатим награду этим лицам. Надеемся, что Министерство экономики и правительство не будут задерживать этот процесс», — резюмировал чиновник.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции с 6 сентября 2023 года запустило Единый портал уведомлений разоблачителей, на котором граждане могут сообщать о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.

92 тыс. публичных организаций должны быть подключены к Единому порталу сообщений разоблачителей. На Едином портале сообщений разоблачителей можно подать уведомление о фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также других нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции».

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Укрінформ По материалам:

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