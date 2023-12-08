Глава НАПК сказал, когда выплатят миллионные вознаграждения разоблачителям коррупции — Finance.ua

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Глава НАПК сказал, когда выплатят миллионные вознаграждения разоблачителям коррупции

Казна и Политика
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Глава НАПК сказал, когда выплатят миллионные вознаграждения разоблачителям коррупции
Глава НАПК сказал, когда выплатят миллионные вознаграждения разоблачителям коррупции
До конца 2023 года обличителям коррупции в качестве вознаграждения планируется выплатить 13 млн и 1,7 млн ​​грн.
Об этом сообщил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков на пресс-конференции «Запуск Единого портала сообщений обличителей: передовой цифровой инструмент для содействия изменениям в сфере внедрения института обличителей в Украине».
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«Впервые в истории Украины, этой осенью, Высшим антикоррупционным судом было вынесено два решения о вознаграждении разоблачителям на сумму более 13 млн грн и 1,7 млн ​​грн», — проинформировал он.
Новиков подчеркнул, что НАПК уже инициировало выплату вознаграждения разоблачителям по делам, по которым уже есть решения суда, вступившие в силу, и направили письмо премьер-министру Денису Шмыгалю.
По словам главы НАПК, Шмыгаль уже поручил Министерству экономики подготовить проект решения о направлении средств Национальному агентству для выплаты вознаграждения разоблачителям.
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«Я надеюсь, что мы уже в ближайшие недели выплатим награду этим лицам. Надеемся, что Министерство экономики и правительство не будут задерживать этот процесс», — резюмировал чиновник.
Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции с 6 сентября 2023 года запустило Единый портал уведомлений разоблачителей, на котором граждане могут сообщать о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.
92 тыс. публичных организаций должны быть подключены к Единому порталу сообщений разоблачителей. На Едином портале сообщений разоблачителей можно подать уведомление о фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также других нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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