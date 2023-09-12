Деньги за разоблачение взяточника: украинцам объяснили, как стать «обличителем» — Finance.ua

Деньги за разоблачение взяточника: украинцам объяснили, как стать «обличителем» Сегодня 14:02 — Казна и Политика

Деньги за разоблачение взяточника: украинцам объяснили, как стать «обличителем»

Руководитель отдела развития Института изобличения Анастасия Ренкас рассказала, сколько сообщений, после запуска инициативы Единый портал обличителей коррупции, уже поступило от украинцев, а также объяснила особенности получения статуса «обличителя» для получения защиты и вознаграждения.

«На сегодняшний день на портале зарегистрировано 139 сообщений. Эта информация доступна всем, поскольку там счетчик сообщений установлен. Согласно этим сообщениям будут проведены проверки фактических данных. Если будут установлены фактические данные, свидетельствующие о совершении коррупционных уголовных правонарушений или другие нарушения согласно закону, будут предприниматься соответствующие меры реагирования», — проинформировала Ренкас.

В эфире телемарафона она отметила, что сообщить о факте коррупции через Единый портал обличителей может каждый украинец, но для получения статуса обличителя нужно соответствовать определенным критериям.

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«Обличитель — это не просто заявление о совершении коррупционного или иного нарушения закона. Это непосредственно лицо, которое согласно своей профессиональной, трудовой деятельности или участия в таких процедурах, как закупка или прохождение конкурса, непосредственно причастно к организации, в которой совершено правонарушение», — объяснила Ренкас.

Для получения статуса обличителя физическое лицо должно отвечать трем требованиям.

«Первое, физическое лицо должно быть убеждено в достоверности своей информации. Второе, находиться в трудовых, профессиональных или других отношениях, это таких, как участие в обязательных процедурах, предусмотренных законодательством. Третье, сообщение должно содержать фактические данные, которые могут быть проверены. Тогда оно будет считаться обличителем», — акцентировала Ренкас.

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По словам руководителя отдела развития Института изобличения, для сообщения информации о коррупции ограничений нет, но обличителем считается лицо, работающее в организации, где имеет место факт коррупции.

«Просто сообщение можно оставить на портале, но тогда вы не будете проходить как заявитель и статус обличителя вы не будете иметь. Поскольку обличитель — это человек внутри организации, сообщающий о коррупции в этой организации», — сказала Ренкас.

Она добавила, что получить статус обличителя и соответствующую защиту государства может человек, «который внутри организации и является информатором» или «с деятельностью которой связана эта информация».

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«Он более незащищен в условиях общества, поскольку на него может оказываться давление со стороны работодателя, его профессиональных отношений. Или его могут, например, исключить из обязательных процедур закупок. И для этого законодатель его защищает», — пояснила Ренкас.

Руководитель отдела развития Института изобличения отметила, что вознаграждение для обличителей коррупции, это «как средство поощрения, которое может быть», а не цель разоблачения коррупции. Это как бонус, который «можно получить за то, что ты добропорядочный профессионал в своей деятельности и не терпишь коррупции».

Процедура выплаты вознаграждения обличителям коррупции урегулирована Уголовно-процессуальным кодексом Украины и решение выполняется в порядке УПК.

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«Право на вознаграждение обличитель имеет в уголовном производстве. В ходе расследования уголовного производства обличитель должен активно способствовать раскрытию преступления, его данные указываются непосредственно в обвинительном акте в отношении лица, которому совершилось уголовное производство. И суд, в ходе разбирательства, оценивает вклад обличителя в раскрытие этого дела, назначает ему размер вознаграждения в соответствии с его информацией и его непосредственного участия в раскрытии этой информации и уголовного правонарушения», — акцентировала Ренкас.

На уточняющий вопрос относительно представителей СМИ, которые занимаются журналистскими расследованиями и выявляют факты коррупции, она пояснила, при каких условиях они могут подпадать под статус обличителя.

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«Если они в это время ведут свою профессиональную деятельность — проводят расследование, берут интервью и становятся в результате свидетелем определенных противоправных действий, то они будут считаться „обличителем“. Поскольку вели свою профессиональную, трудовую деятельность и это можно исследовать и подтвердить. Если вы просто работаете журналистом, например, пришли в больницу и видите, что кто-то берет там взятку и сообщили об этом, то вы не будете „обличителем“, вы просто считаетесь честным гражданином, который сообщил о неправомерных действиях со стороны других граждан, содержащих признаки уголовных правонарушений», — подчеркнула Ренкас.

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УНІАН По материалам:

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