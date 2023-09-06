НАПК запустил портал обличителей коррупции — Finance.ua

НАПК запустил портал обличителей коррупции Сегодня 12:01 — Казна и Политика

НАПК запустил портал обличителей коррупции

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с 6 сентября 2023 года запускает Единый портал уведомлений обличителей , на котором граждане могут уведомлять о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

«Единый портал уведомлений обличителей — это внутренний канал осведомления, который экономит бюджет всех институтов и организаций на разработку собственного отдельного механизма. Эффективное функционирование Портала является частью требований для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Таким образом выполнены их рекомендации и интегрирован опыт других успешных государств по построению взаимодействия с обличителями», — отметил глава НАПК Александр Новиков.

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Специальный ресурс обеспечивает анонимную отправку уведомлений работниками организаций о коррупции в их структурах — информация обличителей оперативно направляется ее руководителям или уполномоченным подразделениям (лицам) по предотвращению и выявлению коррупции, а также специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции (НАПК, НАБУ, Нацполиции, органов прокуратуры).

НАПК создали инструмент, к которому в течение 180 рабочих дней со дня запуска портала будут подключены более 92 тысяч организаций:

на первом этапе в течение 30 рабочих дней будут подключены специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции (НАПК, НАБУ, Офис Генпрокурора, Национальная полиция) и ГБР;

в течение 60 дней — министерства, центральные органы исполнительной власти со специальным статусом, областные государственные (военные) администрации;

в течение 90 рабочих дней с даты запуска портала к нему будут подключены Аппарат ВРУ, Секретариат Кабинета Министров, Офис Президента, аппараты (секретариаты) СНБО, ЦИК, Счетная палата, КСУ, государственные компании. Далее — областные, городские, сельские и поселковые советы.

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Портал обеспечивает круглосуточный открытый доступ для предоставления уведомлений (в том числе анонимных) через внутренние каналы уведомления о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

Кто может обратиться на портал?

Любой человек, которому стала известна информация о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении, может сообщить об этом на портале.

Законодательство не содержит никаких ограничений по этому вопросу. Однако не каждый может получить статус обличителя.

Какая разница между обличителем и заявителем?

Человек считается обличителем при совокупности следующих условий:

уведомить о коррупции должно физическое лицо (гражданин Украины, иностранец, лицо без гражданства), которое убеждено, что его информация достоверна;

приведенная в уведомлении информация должна содержать фактические данные, доказывающие возможное совершение другим лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, которые можно проверить;

эта информация стала ему известна в связи с его трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельностью, прохождением им службы или обучения.

В случае отсутствия одного из вышеуказанных условий человек считается заявителем.

Как пользоваться порталом?

На портале есть пошаговая инструкция по поводу того, как действовать.

На экране будут отображаться блоки, которые необходимо заполнить. В процессе совершения осведомления на портале содержатся подсказки по внесению данных.

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Портал будет автоматически задавать вопросы и подсказывать вам следующие действия. 5 шагов — это фактически те вопросы, на которые должен ответить осведомитель.

Портал также предлагает выбор — анонимно сообщить о коррупции или с указанием анкетных данных.

Возможно ли сообщить о коррупции анонимно?

Портал предлагает выбор — анонимно подавать уведомления или с указанием информации о себе. Это решать вам. Каждому гарантируется право на конфиденциальность. Однако, если осведомитель анонимный, он не может претендовать на вознаграждение, а также не может пользоваться статусом обличителя.

Можно также не указывать о себе никаких данных. В любом случае каждому заявителю предоставляется идентификатор, введя который можно следить за ходом рассмотрения уведомления. Его необходимо будет ввести в соответствующее поле на портале и узнать, на какой стадии находится рассмотрение вашего уведомления.

Каков порядок получения и рассмотрения уведомлений?

Уведомление подлежит рассмотрению, если приведенная в нем информация содержит фактические данные, которые могут быть проверены. Предварительное рассмотрение уведомлений производится в срок не более десяти рабочих дней со дня внесения информации в портал.

Если при предварительном рассмотрении выявляются признаки коррупционного правонарушения, материалы передаются соответствующему специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции или ГБР. Если изложенная в уведомлении информация подтверждается, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности уполномоченным субъектом.

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Лицу, совершившему осведомление, предоставляется подробная информация о результатах предварительного разбирательства в трехдневный срок со дня завершения разбирательства.

Какие гарантии безопасности для обличителя?

При наличии угрозы жизни, жилищу, здоровью и имуществу обличителей, их близких лиц в связи с совершенным осведомлением правоохранительные органы могут предоставить защиту от противоправных посягательств, что предусмотрено Законом Украины «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве».

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Поводом к принятию мер безопасности могут быть: заявление обличителя, члена его семьи или близкого родственника; обращение руководителя соответствующего государственного органа; получение оперативной и другой информации о наличии угрозы жизни, здоровью, жилищу и имуществу.

Каков алгоритм получения вознаграждения 10%?

Первым условием получения вознаграждения является статус обличителя в уголовном производстве. Размер вознаграждения составляет 10% от денежного размера предмета коррупционного уголовного правонарушения или от нанесенного государству ущерба.

Однако вознаграждение не может быть больше 3000 минимальных заработных плат, установленных на время совершения такого правонарушения.

Вознаграждение выплачивается по результатам судебного разбирательства после вынесения судом обвинительного приговора, вступившего в законную силу на средства Госбюджета органами государственного казначейства.

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