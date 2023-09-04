НАПК открыло доступ к реестру коррупционеров — Finance.ua

НАПК открыло доступ к реестру коррупционеров Сегодня 16:45 — Казна и Политика

НАПК открыло доступ к реестру коррупционеров

НАПК открыло доступ к реестру лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, с учетом аспектов безопасности.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

12.03.2022 № 263. С началом полномасштабного вторжения государственным органам, в том числе и Национальному агентству по предотвращению коррупции, пришлось ограничить доступ к ряду реестров, в том числе и к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения с учетом постановления Кабинета Министров Украины. Некоторые вопросы обеспечения функционирования информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров в условиях военного положения" от№ 263.

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В то же время, существует значительный общественный интерес к открытию данных Реестра, отмечают в НАПК. Отсутствие доступа к такой информации значительно усложняет деятельность государственных органов и других организаций, в частности, при назначении претендентов на соответствующие должности, проведении публичных закупок и других сделок.

Восстановив доступ к Реестру, НАПК учло и аспекты безопасности. Национальное агентство получило от Министерства обороны Украины ответ об отсутствии рисков в случае восстановления доступа к Реестру, однако при условии неотражения сведений о месте работы, должности на время совершения лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

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«Открытые данные — это мощный инструмент добродетели, а значит, антикоррупции. Открытие данных Реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, свидетельствует, что с учетом аспектов безопасности могут быть открыты и данные Реестра деклараций», — отметил председатель НАПК Александр Новиков.

НАПК ожидает принятия Верховной Радой в целом законопроекта № 9534, который возобновляет электронное декларирование состояния чиновников, приостановленное в связи с введением военного положения и должен урегулировать вопрос публичного доступа к данным Реестра деклараций.

Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров) — это портал, где содержится информация обо всех физических и юридических лицах, совершивших коррупционные правонарушения. НАПК администрирует этот реестр с февраля 2019 года.

В реестре можно получить справку о наличии или отсутствии сведений о себе и юридическом лице, к которому применены меры уголовно-правового характера за коррупционное правонарушение.

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УНН По материалам:

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