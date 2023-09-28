Глава «Нафтогаза» объяснил сохранение транзита российского газа во время войны — Finance.ua

Глава «Нафтогаза» объяснил сохранение транзита российского газа во время войны Сегодня 11:15 — Энергетика

Глава «Нафтогаза» объяснил сохранение транзита российского газа во время войны

НАК «Нафтогаз Украины» поддерживает транзит российского газа во время войны исключительно в пользу европейских партнеров. Но контракт не будет продлен после 2024 года.

Об этом рассказал глава «Нафтогаза» Алексей Чернышева в интервью изданию Newsweek

«Единственная причина, по которой мы все еще технически это делаем — это просто поддержка европейских стран, особенно стран, у которых нет выхода к морю. Некоторые страны имеют ограниченный доступ к другим каналам, например, чехи, австрийцы, венгры, словаки и другие. Это очень важный вопрос», — сказал он.

Читайте также Австрия уменьшает зависимость от российского газа

Украину не устраивает бессмысленное положение дел. «Мне задавали такой вопрос: „Как ты можешь работать со своим врагом прямо сейчас?“ Ну, в каком-то смысле, как можно продолжать потреблять российский газ? Мы делаем это только для вас, чтобы вы не замерзли», — сказал Чернышев.

После остановки и подрыва газопровода «Северный поток», идущего в Германию, украинский маршрут и «Турецкий поток» остаются двумя путями доставки российского природного газа на континент.

Читайте также Украина впервые пройдет зиму за счет газа собственной добычи — глава НАК

Как отмечает Newsweek, украинский маршрут выжил, невзирая на российскую войну на уничтожение. Симбиоз продолжается, даже несмотря на то, что москва пытается разрушить и стереть с лица земли украинское государство, а Киев пытается выгнать российские войска со своей территории.

Срок действия транзитного контракта, подписанного в 2019 году между «Нафтогазом» и «Газпромом», истекает в следующем году. Надежды на его возобновление, похоже, нет.

Читайте также Глава «Нафтогаза» допускает повышение тарифов на газ

«Любые коммерческие, практические или договорные отношения между сторонами в таких условиях невозможны», — сказал Чернышев, отвечая на вопрос, возможно ли продление соглашения.

Неизбежное закрытие украинского маршрута ставит серьезные вопросы перед европейскими странами, пытающимися отказаться от импорта российских энергоносителей. В отличие от угля и нефти, импорт российского природного газа никогда не подпадал под санкции Европейского Союза, отражая его важность для экономики ЕС.

У ЕС есть план поэтапного отказа от всего российского природного газа до 2027 года. Чернышев считает, что это слишком медленный процесс. «Мы бы приветствовали, если бы это произошло раньше», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.