Глава «Нафтогаза» объяснил сохранение транзита российского газа во время войны — Finance.ua

Глава «Нафтогаза» объяснил сохранение транзита российского газа во время войны
НАК «Нафтогаз Украины» поддерживает транзит российского газа во время войны исключительно в пользу европейских партнеров. Но контракт не будет продлен после 2024 года.
Об этом рассказал глава «Нафтогаза» Алексей Чернышева в интервью изданию Newsweek.
«Единственная причина, по которой мы все еще технически это делаем — это просто поддержка европейских стран, особенно стран, у которых нет выхода к морю. Некоторые страны имеют ограниченный доступ к другим каналам, например, чехи, австрийцы, венгры, словаки и другие. Это очень важный вопрос», — сказал он.
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Украину не устраивает бессмысленное положение дел. «Мне задавали такой вопрос: „Как ты можешь работать со своим врагом прямо сейчас?“ Ну, в каком-то смысле, как можно продолжать потреблять российский газ? Мы делаем это только для вас, чтобы вы не замерзли», — сказал Чернышев.
После остановки и подрыва газопровода «Северный поток», идущего в Германию, украинский маршрут и «Турецкий поток» остаются двумя путями доставки российского природного газа на континент.
Как отмечает Newsweek, украинский маршрут выжил, невзирая на российскую войну на уничтожение. Симбиоз продолжается, даже несмотря на то, что москва пытается разрушить и стереть с лица земли украинское государство, а Киев пытается выгнать российские войска со своей территории.
Срок действия транзитного контракта, подписанного в 2019 году между «Нафтогазом» и «Газпромом», истекает в следующем году. Надежды на его возобновление, похоже, нет.
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«Любые коммерческие, практические или договорные отношения между сторонами в таких условиях невозможны», — сказал Чернышев, отвечая на вопрос, возможно ли продление соглашения.
Неизбежное закрытие украинского маршрута ставит серьезные вопросы перед европейскими странами, пытающимися отказаться от импорта российских энергоносителей. В отличие от угля и нефти, импорт российского природного газа никогда не подпадал под санкции Европейского Союза, отражая его важность для экономики ЕС.
У ЕС есть план поэтапного отказа от всего российского природного газа до 2027 года. Чернышев считает, что это слишком медленный процесс. «Мы бы приветствовали, если бы это произошло раньше», — сказал он.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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