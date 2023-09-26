Украина впервые пройдет зиму за счет газа собственной добычи — глава НАК Сегодня 08:33 — Энергетика

Украина впервые пройдет зиму за счет газа собственной добычи — глава НАК

Украина впервые пройдет предстоящий отопительный сезон только за счет газа собственной добычи, сообщил НАК «Нафтогаз Украины» со ссылкой на главу компании Алексея Чернышева в понедельник. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Хочу напомнить, что мы увеличиваем объемы газа собственной добычи, эти показатели растут. В 2023 году „Нафтогаз“ пробурил рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую ​​возможность», — сказал он в эфире телемарафона «Единые новости».

Как считает CEO НАК, Украина пройдет отопительный сезон без потрясений не только в плане обеспечения газом, но и без изменений стоимости «голубого» топлива для населения.

«Мы абсолютно уверенно смотрим в предстоящую зиму. Газа у нас достаточно, тарифы стабильные. Поэтому прошу всех потребителей обеспечивать энергоэффективные меры и отнестись ответственно к этому типу энергии. Потому что это украинская добыча, наше с вами общее достижение», — отметил Чернышев.

Как сообщалось, АО «Укргаздобыча» (УГД) имеет целью увеличить в 2023 году добычу природного газа на 1 млрд куб. м — до 13,5 млрд куб. м.

В 2022 году УГД добыло 12,5 млрд куб. м природного газа (товарного), что на 3% меньше, чем в 2021 году.

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 100% акций «Укргаздобычи».

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