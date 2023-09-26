Глава «Нафтогаза» допускает повышение тарифов на газ — Finance.ua
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Глава «Нафтогаза» допускает повышение тарифов на газ

Энергетика
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Глава «Нафтогаза» допускает повышение тарифов на газ
Глава «Нафтогаза» допускает повышение тарифов на газ
Цены на газ для населения этой зимой будут стабильными, однако после окончания войны повышения следует ждать.
Такое заявление в эфире телемарафона сделал глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев, отметив, что на зиму 2023−2024 годов цены на газ будут стабильными.
«Цены на газ для населения на зиму 2023−2024 годов будут стабильными. Они не будут меняться», — сказал Чернышев.
Он добавил, что во время военного положения действуют объективные ограничения по изменению цен на голубое топливо и компания поддерживает этот принцип. Однако следует также подготовиться и к периоду, когда это произойдет.
«Также мы ожидаем, что когда такая возможность наступит, мы будем еще активнее стимулировать энергоэффективные меры, а также продвигать и внедрять рынок энергии в нашей стране. Наверное, это возможно после окончания войны», — сказал он.
Чернышев успокоил граждан, что на этот отопительный период газа в хранилища закачано достаточно.
«Наши объемы достигают 15 млрд куб. м. газа. Это превышает наши планы по началу отопительного сезона. Очевидно, что мы будем входить в зиму с большим объемом, чем мы планировали», — добавил он.

Как вернуть переплату за газ

По материалам:
УНІАН
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