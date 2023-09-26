Глава «Нафтогаза» допускает повышение тарифов на газ — Finance.ua

Глава «Нафтогаза» допускает повышение тарифов на газ Сегодня 08:00 — Энергетика

Глава «Нафтогаза» допускает повышение тарифов на газ

Цены на газ для населения этой зимой будут стабильными, однако после окончания войны повышения следует ждать.

Такое заявление в эфире телемарафона сделал глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев, отметив, что на зиму 2023−2024 годов цены на газ будут стабильными.

«Цены на газ для населения на зиму 2023−2024 годов будут стабильными. Они не будут меняться», — сказал Чернышев.

Он добавил, что во время военного положения действуют объективные ограничения по изменению цен на голубое топливо и компания поддерживает этот принцип. Однако следует также подготовиться и к периоду, когда это произойдет.

«Также мы ожидаем, что когда такая возможность наступит, мы будем еще активнее стимулировать энергоэффективные меры, а также продвигать и внедрять рынок энергии в нашей стране. Наверное, это возможно после окончания войны», — сказал он.

Чернышев успокоил граждан, что на этот отопительный период газа в хранилища закачано достаточно.

«Наши объемы достигают 15 млрд куб. м. газа. Это превышает наши планы по началу отопительного сезона. Очевидно, что мы будем входить в зиму с большим объемом, чем мы планировали», — добавил он.

УНІАН По материалам:

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