Глава Hyundai предупреждает о кризисном годе для автопрома и призывает к ИИ-трансформации

Исполнительный директор Hyundai Motor Co. Чун Эйсун спрогнозировал очень сложный период для мировой автомобильной промышленности. Среди основных угроз он назвал торговую напряженность, геополитические конфликты и усиление конкуренции.

Компания уже испытала значительные финансовые потери из-за торговой политики администрации Дональда Трампа. Введение 15% пошлины на автомобили корейского производства стоило Hyundai около 1,2 миллиарда долларов всего за третий квартал прошлого года.

Дополнительным вызовом стал иммиграционный рейд на завод в США, который задержит строительство нового предприятия по меньшей мере на несколько месяцев.

«Это будет год, когда кризисные факторы, которые нас давно беспокоили, станут реальностью», — сказал Чун.

Чун признал, что компания отстает от мировых лидеров в разработке искусственного интеллекта, и призвал к масштабным инвестициям и партнерствам.

«Если холодно посмотреть на реальность, ведущие мировые компании уже обеспечили себе доминирующее положение в этой отрасли благодаря инвестициям на сумму сотни триллионов вон, но возможностей, которые мы имеем сейчас, еще недостаточно», — подчеркнул он.

Несмотря на это, глава Hyundai видит преимущество компании в сочетании ИИ с физическими объектами: «Поскольку фокус смещается в сторону физического искусственного интеллекта, наши подвижные объекты, такие как автомобили и роботы, а также данные наших производственных процессов будут становиться все более ценными и редкими. Это мощное оружие, уникальное для нас, которое крупные технологические компании не могут легко имитировать».

В течение следующих пяти лет Hyundai планирует инвестировать 125 триллионов вон в новые технологии, включая робототехнику и автономное вождение. В частности, совместное предприятие Motional готовится к коммерческому запуску беспилотных такси Ioniq 5 в Лас-Вегасе уже до конца 2026 года.

