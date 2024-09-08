Гетманцев рассказал, на что больше всего выросли и уменьшились расходы сводного бюджета — Finance.ua

Гетманцев рассказал, на что больше всего выросли и уменьшились расходы сводного бюджета Сегодня 09:06 — Казна и Политика

Гетманцев рассказал, на что больше всего выросли и уменьшились расходы сводного бюджета

За первые 7 месяцев 2024 года расходы сводного бюджета (общий и спецфонд) составили 2 440,1 млрд грн, что на 8,8% (+197 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Госказначейства.

На что больше всего выросли и уменьшились расходы

Против сопоставимого периода прошлого года больше всего выросли расходы на безопасность, правоохранительную деятельность и судебную власть — на 32,7% (86,2 млрд грн).

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В то же время больше всего уменьшились расходы на поддержку экономической деятельности — на 10,6% («минус» 9,7 млрд грн).

Расходы на оборону выросли на 5,3% (+55,7 млрд грн).

Структура расходов сводного бюджета в функциональной разбивке:

оборона — 46,8%;

общественный порядок, безопасность, судебная власть — 14,3%;

социальная защита — 11,5%;

образование — 7,6%;

обслуживание госдолга — 6,3%;

медицина — 5,0%;

экономическая деятельность — 3,4%;

общегосударственные функции (в т.ч. высшие органы госуправления, местные власти, финансовая и внешнеполитическая деятельность, без силовых структур) — 2,6%;

другие функции — 2,5%.

Несмотря на небольшие структурные изменения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля расходов на оборону, безопасность и правопорядок остается постоянной на уровне около 60% расходов сводного бюджета.

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Нардеп отметил, чтобы поддерживать эту долю на уровне прошлого года, необходимо увеличить расходы на сектор безопасности и обороны в этом году на 500 млрд грн, найдя для этого соответствующие внутренние ресурсы.

«На комитетском обсуждении ресурсного законопроекта по увеличению доходов и внутреннему финансированию государственного бюджета мы заслушали и согласились с аргументами Минфина и НБУ, в частности по поводу неповышения ставки НДС и налога на прибыль для банков до 50%. Однако выпадающие доходы нужно компенсировать», — написал Гетманцев.

Как планируют покрыть недопоступления в бюджет

Минфин и НБУ планируют покрыть недопоступления в бюджет через дополнительное сокращение неприоритетных расходов, экономию от реструктуризации госдолга по еврооблигациям и значительное увеличение объемов размещения ОВГЗ на аукционах, главным образом среди банков.

Учитывая погашение ОВГЗ, речь идет о привлечении дополнительных 220 млрд грн с внутреннего долгового рынка до конца года.

«Надеюсь, что эти ожидания сбудутся. Также надеюсь, что пока законопроект будет готовиться к принятию в целом, у нас будет более понятная картина, в первую очередь относительно активизации внутренних долговых аукционов. В противном случае, чтобы не ставить под угрозу сокращение финансирования сил безопасности и обороны, не будет оставаться другого варианта, как вернуть на повестку дня ранее снятые с ресурсного законопроекта вопросы», — отметил нардеп.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 11 417 о внесении изменений в бюджет на 2024 год, которыми увеличила расходы на оборону на около 500 миллиардов гривен.

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