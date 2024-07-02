Гетманцев прокомментировал намерения Кабмина снизить расходы на оборону — Finance.ua

Гетманцев прокомментировал намерения Кабмина снизить расходы на оборону
Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, комментируя предусмотренные в одобренной Кабинетом Министров Бюджетной декларации на 2025−2027 годы уменьшение расходов на безопасность и оборону, подчеркнул, что такие налоги при необходимости будут пересмотрены.
Об этом Гетманцев сообщил в Telegram-канале.
«Уменьшение расходов на оборону. Объемы расходов государственного бюджета на среднесрочный период на безопасность и оборону определены на 2025 год в сумме 2 226,8 млрд гривен (26% ВВП); 2026 год — 1 626,8 млрд гривен (16% ВВП), 2027 год — 1532,8 млрд гривен (13% ВВП) Отмечено, что такие расходы будут пересматриваться при необходимости», — написал он.
При этом депутат уверен, что расходы на оборону будут больше нынешних.
«Впрочем, считаю, что при любом развитии событий среднесрочные расходы на оборону как доля в ВВП будут больше, чем они есть сейчас. Как пример, в Израиле они были на уровне выше 20% ВВП в 70-е гг. 20 века» , — отметил он.
Гетманцев отметил, что Бюджетная декларация на 2025−2027 годы прямо указывает на необходимость принятия пакета мер по финансированию нужд обороны на 2025−2027 годы, оцениваемого в 340 млрд гривен ежегодно.
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