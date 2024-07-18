Правительство предлагает увеличить военные расходы на 500 млрд гривен — Finance.ua

Правительство предлагает увеличить военные расходы на 500 млрд гривен
Рада в ближайшее время рассмотрит правительственный законопроект о пересмотре Государственного бюджета Украины на 2024 год
В целом, расходы общего фонда государственного бюджета возрастут на 500,3 млрд гривен.
Об этом пишет глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.
При этом на нужды обороны предлагается дополнительно направить 495,3 млрд грн, в том числе для:
+185,8 млрд грн — закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ,
+147,2 млрд грн — ВСУ,
+48,2 млрд грн — Национальной гвардии,
+41,9 млрд грн — Государственной пограничной службы,
+40,7 млрд грн — Государственной специальной службы транспорта Минобороны,
+15,2 млрд грн — Национальной полиции,
+7,5 млрд грн — ГУР МО,
+5,1 млрд грн — СБУ,
+2,8 млрд грн — ГСЧС,
+ 503 млн грн — СВР,
+ 258,3 млн грн — Госспецсвязи,
+ 138,7 млн грн — УГО.
Средства будут направляться на денежное довольствие военных и на закупку военной и специальной техники.
Также предлагается увеличить расходы на (основные позиции):
+4,5 млрд грн — пополнение резервного фонда государственного бюджета,
+1 млрд грн — пилотный проект по зубопротезированию и предоставлению плановой стоматологической помощи ветеранам войны,
+400 млн грн — денежное пособие лицам, лишенным личной свободы незаконными действиями российской федерации,
+100,8 млн грн — на исполнение наказаний пенитенциарными учреждениями.
Планируется сокращение расходов в общей сложности на 65,7 млрд грн, в том числе на обслуживание государственного долга — на 61,8 млрд грн и на выполнение государством гарантийных обязательств за заемщиков, получивших кредиты под государственные гарантии — на 3,9 млрд гривен.
Что касается источников покрытия дополнительных расходов госбюджета, то большую часть необходимых средств планируется покрыть за счет увеличения доходной части госбюджета (+214,5 млрд грн), однако придется занимать 160,2 млрд грн на внутреннем рынке.
Правительство также инициировало изменения в Налоговый кодекс, чтобы увеличить доходную часть бюджета. Кроме изменений параметров государственного бюджета на 2024 год, правительство также инициирует урегулирование ряда вопросов, связанных с организацией бюджетного процесса в этом году, а именно:
- предоставить Правительству возможность своими решениями и по согласованию с соответствующим кредитором направлять на финансирование общего фонда госбюджета кредиты, привлекаемые для реализации инвестиционных проектов,
- предусмотреть возможность зачисления в общий фонд госбюджета средств, которые будут поступать «Ukraine Facility» в целом на сумму 5,27 млрд евро
- направлять на нужды ГУР Минобороны:
- — часть остатка средств специального фонда госбюджета НКРЭКУ от взносов на регулирование, уплачиваемых субъектами в сферах энергетики и коммунальных услуг;
- — средств ГП «Украина туристическая» в сумме 85 млн грн (в 2021 году были перечислены на пополнение уставного капитала);
- — остатка неиспользованных средств в сумме 150 млн грн, поступивших на счета ГП «Украинский институт интеллектуальной собственности» от сборов.
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