Правительство предлагает увеличить военные расходы на 500 млрд гривен — Finance.ua

Правительство предлагает увеличить военные расходы на 500 млрд гривен Сегодня 16:44 — Казна и Политика

Правительство предлагает увеличить военные расходы на 500 млрд гривен

Рада в ближайшее время рассмотрит правительственный законопроект о пересмотре Государственного бюджета Украины на 2024 год

В целом, расходы общего фонда государственного бюджета возрастут на 500,3 млрд гривен.

Об этом пишет глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

При этом на нужды обороны предлагается дополнительно направить 495,3 млрд грн, в том числе для:

+185,8 млрд грн — закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ,

+147,2 млрд грн — ВСУ,

+48,2 млрд грн — Национальной гвардии,

+41,9 млрд грн — Государственной пограничной службы,

+40,7 млрд грн — Государственной специальной службы транспорта Минобороны,

+15,2 млрд грн — Национальной полиции,

+7,5 млрд грн — ГУР МО,

+5,1 млрд грн — СБУ,

+2,8 млрд грн — ГСЧС,

+ 503 млн грн — СВР,

+ 258,3 млн грн — Госспецсвязи,

+ 138,7 млн ​​грн — УГО.

Средства будут направляться на денежное довольствие военных и на закупку военной и специальной техники.

Также предлагается увеличить расходы на (основные позиции):

+4,5 млрд грн — пополнение резервного фонда государственного бюджета,

+1 млрд грн — пилотный проект по зубопротезированию и предоставлению плановой стоматологической помощи ветеранам войны,

+400 млн грн — денежное пособие лицам, лишенным личной свободы незаконными действиями российской федерации,

+100,8 млн грн — на исполнение наказаний пенитенциарными учреждениями.

Планируется сокращение расходов в общей сложности на 65,7 млрд грн, в том числе на обслуживание государственного долга — на 61,8 млрд грн и на выполнение государством гарантийных обязательств за заемщиков, получивших кредиты под государственные гарантии — на 3,9 млрд гривен.

Что касается источников покрытия дополнительных расходов госбюджета, то большую часть необходимых средств планируется покрыть за счет увеличения доходной части госбюджета (+214,5 млрд грн), однако придется занимать 160,2 млрд грн на внутреннем рынке.

Правительство также инициировало изменения в Налоговый кодекс, чтобы увеличить доходную часть бюджета. Кроме изменений параметров государственного бюджета на 2024 год, правительство также инициирует урегулирование ряда вопросов, связанных с организацией бюджетного процесса в этом году, а именно:

предоставить Правительству возможность своими решениями и по согласованию с соответствующим кредитором направлять на финансирование общего фонда госбюджета кредиты, привлекаемые для реализации инвестиционных проектов,

предусмотреть возможность зачисления в общий фонд госбюджета средств, которые будут поступать «Ukraine Facility» в целом на сумму 5,27 млрд евро

направлять на нужды ГУР Минобороны:

— часть остатка средств специального фонда госбюджета НКРЭКУ от взносов на регулирование, уплачиваемых субъектами в сферах энергетики и коммунальных услуг;

— средств ГП «Украина туристическая» в сумме 85 млн грн (в 2021 году были перечислены на пополнение уставного капитала);

— остатка неиспользованных средств в сумме 150 млн грн, поступивших на счета ГП «Украинский институт интеллектуальной собственности» от сборов.

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