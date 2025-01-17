Гетманцев рассказал, что подорожало больше всего в 2024 году и что этому способствовало — Finance.ua

Гетманцев рассказал, что подорожало больше всего в 2024 году и что этому способствовало Сегодня 20:00 — Личные финансы

Гетманцев рассказал, что подорожало больше всего в 2024 году и что этому способствовало

В 2024 году больше всего подорожали овощи борщевого набора, подешевели — свинина и сало. Об этом сообщал Госстат.

Из корзины из 54 товаров и услуг, ценовую динамику которых отслеживает Госстат, в 2024 году наибольшими темпами подорожали: капуста (+204%, здесь и дальше к декабрю 2023 года), морковь (+150%), картофель (+96,6%)), яблоки (+71,9%).

В то же время в 2024 году были товары, которые и подешевели: свинина (-4,6%), пшено (-4,4%), сало (-4,2%), водка (-1,6%). Дизельное топливо (-0,8%), сахар (-0,4%).

Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал о факторах влияния на инфляцию в 2024 году.

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По его словам, что касается сельскохозяйственных культур — то здесь многое зависит от урожая и погодных условий (которые были хуже в 2024 году), мощностей для хранения, качества посевного материала, возможностей и ценовых условий для экспорта/импорта и др. факторов, которые за год играли в целом в «минус».

Что касается мяса, по данным профильных ассоциаций, при росте стоимости кормов производители свинины и сала были вынуждены несколько снизить цены из-за сокращения внутреннего спроса на свою продукцию.

Как он отметил, фундаментальными проинфляционными факторами, повлиявшими на преобладающую часть потребительских товаров и услуг, остались рост затрат на энергопотребление, оплату труда, а также эффекты от ослабления курса гривны.

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Выводы

«Все это вместе привело в 2024 году к ускорению инфляции в целом (с 5,1% на конец 2023 года до 12% на конец 2024 года), а также по отдельным позициям, в частности, борщевого набора до галопа роста цены, — резюмировал он. — Посмотрим, как отреагируют производители на такие ценовые тенденции и как изменят в этом году предложения на товары, по которым зафиксированы ценовые максимумы и минимумы. В целом, по оценкам НБУ, рассчитываем на замедление инфляции, начиная со второй половины этого года», — написал Гетманцев.

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Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине продолжает расти и превысила показатели довоенного периода как в гривневом, так и в долларовом эквиваленте. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В третьем квартале 2024 года средняя зарплата выросла на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, достигнув 21 946 гривен. Это на 56,6% больше, чем в 2021 году, когда средняя зарплата составила 14 014 гривен.

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