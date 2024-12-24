Рост экономики Украины замедлился — оценка Госстата — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рост экономики Украины замедлился — оценка Госстата

Казна и Политика
11
Рост экономики Украины замедлился — оценка Госстата
Рост экономики Украины замедлился — оценка Госстата
Реальный ВВП Украины в третьем квартале 2024 года вырос на 2% по сравнению с третьим кварталом 2023 года.
По сравнению со вторым кварталом 2024 года с учетом сезонного фактора реальный ВВП увеличился на 0,2%, свидетельствуют предварительные данные Госслужбы статистики.
Читайте также
В первом квартале 2024 года реальный ВВП вырос на 6,5%, во втором — на 3,7%.
Ранее сообщалось, что НБУ в конце октября повысил прогноз роста экономики в 2024 году с 3,7% до 4%, а на 2025 год — с 4,1% до 4,3%. 5% до 9,7%, на 2025 год — с 6,6% до 6,9%.
Минэкономики ожидает рост ВВП Украины в 2024 году на 3,9% при инфляции 9,5%.
Читайте также
По данным Госстата, в 2023 году ВВП Украины вырос на 5,3% после спада на 28,8% в 2022 году.
Также сообщалось, что МВФ обновил сценарии развития экономики Украины. Он предвидит рост ВВП по итогам 2024 года на 4% и падение украинской экономики в 2025 году на 2,5%.
По мнению аналитиков Инвестиционной группы ICU, рост ВВП в уходящем 2024 году составит 4% и снизится до 3,4% в 2025-м.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.