Рост экономики Украины замедлился — оценка Госстата Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Рост экономики Украины замедлился — оценка Госстата

Реальный ВВП Украины в третьем квартале 2024 года вырос на 2% по сравнению с третьим кварталом 2023 года.

По сравнению со вторым кварталом 2024 года с учетом сезонного фактора реальный ВВП увеличился на 0,2%, свидетельствуют предварительные данные Госслужбы статистики.

В первом квартале 2024 года реальный ВВП вырос на 6,5%, во втором — на 3,7%.

Ранее сообщалось, что НБУ в конце октября повысил прогноз роста экономики в 2024 году с 3,7% до 4%, а на 2025 год — с 4,1% до 4,3%. 5% до 9,7%, на 2025 год — с 6,6% до 6,9%.

Минэкономики ожидает рост ВВП Украины в 2024 году на 3,9% при инфляции 9,5%.

По данным Госстата, в 2023 году ВВП Украины вырос на 5,3% после спада на 28,8% в 2022 году.

Также сообщалось, что МВФ обновил сценарии развития экономики Украины. Он предвидит рост ВВП по итогам 2024 года на 4% и падение украинской экономики в 2025 году на 2,5%.

По мнению аналитиков Инвестиционной группы ICU, рост ВВП в уходящем 2024 году составит 4% и снизится до 3,4% в 2025-м.

НВ По материалам:

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