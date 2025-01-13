Коммуналка за год подорожала в Украине почти на 20% - Госстат — Finance.ua

Коммуналка за год подорожала в Украине почти на 20% - Госстат Сегодня 09:02

Коммуналка за год подорожала в Украине почти на 20% - Госстат

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в декабре 2024 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 18,9%. Причиной стало повышение цен на электроэнергию.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, выросли следующие тарифы:

на содержание и ремонт жилья — на 3,9%,

на уборку мусора — на 8,9%,

на услуги по управлению многоквартирными домами — на 11,2%

на электроэнергию — на 63,6%.

В то же время не изменились тарифы на природный газ, горячую воду и отопление. Также стабильны тарифы на водоснабжение и канализацию.

Справка Finance.ua:

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды.

С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения в Украине вырос на 63,6% с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч.

Недавно Министерство энергетики Украины опровергло информацию о подготовке к повышению тарифов на электроэнергию для населения, активно распространявшуюся в сети. Там говорят, что решений или проектов решений о повышении тарифов на свет не существует. В Минэнерго заявили, что указанный вопрос даже не стоит на повестке дня.

В то же время в «Нафтогазе» заявили, что прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января никоим образом не повлияет на цену газа для украинцев. Мораторий на повышение тарифов во время войны продолжает действовать.

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