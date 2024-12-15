Средняя зарплата украинцев превысила довоенный уровень: данные Госстата — Finance.ua
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Средняя зарплата украинцев превысила довоенный уровень: данные Госстата

Личные финансы
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Средняя зарплата украинцев превысила довоенный уровень: данные Госстата
Средняя зарплата украинцев превысила довоенный уровень: данные Госстата
Средняя зарплата штатных работников в Украине продолжает расти и превысила показатели довоенного периода как в гривневом, так и долларовом эквиваленте.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Как изменились зарплаты украинцев

В третьем квартале 2024 года средняя зарплата выросла на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 21 946 гривен.

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Это на 56,6% больше, чем в 2021 году, когда средняя зарплата составила 14 014 гривен.
Средняя зарплата украинцев превысила довоенный уровень: данные Госстата
В долларовом эквиваленте средняя зарплата в Украине составила 532 доллара, превысив довоенный показатель 2021 года в 514 долларов.
Напомним, по данным исследования work.ua, в ноябре размер средней заработной платы, предлагаемой работодателями, практически не изменился и составил 22 750 грн (на 250 грн больше, чем в октябре).
Среди областей-лидеров по количеству вакансий выросли зарплаты только в Днепропетровской (22 000 грн, +1 000 грн) и Одесской (21 500 грн, +500 грн) областях.
По материалам:
РБК-Україна
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