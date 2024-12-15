Средняя зарплата украинцев превысила довоенный уровень: данные Госстата — Finance.ua

Средняя зарплата украинцев превысила довоенный уровень: данные Госстата Сегодня 10:27 — Личные финансы

Средняя зарплата украинцев превысила довоенный уровень: данные Госстата

Средняя зарплата штатных работников в Украине продолжает расти и превысила показатели довоенного периода как в гривневом, так и долларовом эквиваленте.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Как изменились зарплаты украинцев

В третьем квартале 2024 года средняя зарплата выросла на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 21 946 гривен.

Это на 56,6% больше, чем в 2021 году, когда средняя зарплата составила 14 014 гривен.

В долларовом эквиваленте средняя зарплата в Украине составила 532 доллара, превысив довоенный показатель 2021 года в 514 долларов.

Напомним, по данным исследования work.ua, в ноябре размер средней заработной платы, предлагаемой работодателями, практически не изменился и составил 22 750 грн (на 250 грн больше, чем в октябре).

Среди областей-лидеров по количеству вакансий выросли зарплаты только в Днепропетровской (22 000 грн, +1 000 грн) и Одесской (21 500 грн, +500 грн) областях.

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