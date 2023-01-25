Гетманцев обнародовал концепт «Налоговой в смартфоне» — Finance.ua
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Гетманцев обнародовал концепт «Налоговой в смартфоне»

Личные финансы
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Гетманцев обнародовал концепт «Налоговой в смартфоне»
Гетманцев обнародовал концепт «Налоговой в смартфоне»
Председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев обнародовал концепт «Налоговой в смартфоне» и приглашает всех заинтересованных к его обсуждению.
План по диджитализации налоговой службы на 2023 год Гетманцев обнародовал в Телеграме.
На 2023 год предусмотрены следующие изменения:
  1. Модернизация контакт-центра ГНС — поиск и устранение слабых мест, связь в режиме реального времени, уменьшение времени ожидания ответа.
  2. Интерактивная база обучения для налогоплательщиков — создание онлайн-университета, максимальный уровень обучения в течение двух недель, диджитализация профессионального развития налоговиков, разработка программ повышения квалификации для работников ГНС.
  3. Расширение функционирования е-кабинета налогоплательщика — удобный интерфейс, перевод услуг в электронный формат, интеграция со всеми госреестрами, создание профиля плательщика, возможность подачи заявления об отсрочке налогового долга.
  4. Повышение культуры добровольного декларирования — автоматическое предзаполнение деклараций об имущественном положении и доходах физлиц, деклараций для ФЛП на общей и упрощенной системе налогообложения.
  5. «Smart ФЛП» — формат упрощенной системы налогообложения, когда предприниматель после регистрации через «Дію» (3 группа, без работников, неплательщик НДС) в дальнейшем только работает и развивает бизнес, а банк удерживает за него налоги (5% единого налога, минимальный ЕСВ) , предоставляет доступ ГНС к данным страхования средств).
  6. Е-аудит (SAF-T) — электронный стандарт отчетности для обмена данными бухучета, формирует профиль налогоплательщика. Перед подачей декларации можно проверить ее через налоговое программное обеспечение и устранить неточности.
  7. Е-акциз — электронный контроль за оборотом алкогольных напитков и табачных изделий. Электронная марка акцизного налога будет нанесена на товар в виде QR-кода. Через «Дію» можно будет проверить товар на предмет уплаты налогов.
  8. Автоматизация работы с Big Data для анализа рисков трансфертного ценообразования (ТЦО) — усовершенствование рискоориентированных подходов, повышение скорости анализа, формирование исторического архива данных.
  9. Внедрение CRS и автоматический обмен межгосударственными отчетами — ежегодный обмен данными, финучреждения собирают информацию о финансовых счетах физлиц и нерезидентов. Указанная информация дает возможность идентифицировать собственника, финучреждение и стоимость сберегаемых активов.
  10. Развитие системы обмена данными РРО — внедрение аналитической части системы учета данных (СУД) РРО, использование данных РРО в аналитической деятельности, создание механизма контроля за оборотом товаров и объемами доходов.
По словам Гетманцева, концепт «Налоговой в смартфоне» уже вызвал большой интерес среди бизнеса. Депутат приглашает к обсуждению всех заинтересованных.

Справка Finance.ua:

  • налогоплательщики смогут декларировать доходы и активы, не обращаясь в Государственную налоговую службу (ГНС), а используя для этого свой смартфон;
  • в Украине будет введена так называемая «регуляторная гильотина», за счет чего отменят механизмы предоставления большинства разрешений;
  • реальная ставка налогообложения доходов украинцев сегодня достигает 51,5%. Чтобы выплатить зарплату в 20 тысяч гривен, нужно заплатить около 11 тысяч гривен налогов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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