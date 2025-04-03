Гетманцев объяснил, почему прямые иностранные инвестиции в Украину сократились на 30% — Finance.ua

Гетманцев объяснил, почему прямые иностранные инвестиции в Украину сократились на 30% Сегодня 15:11 — Фондовый рынок

Гетманцев объяснил, почему прямые иностранные инвестиции в Украину сократились на 30%

В 2024 году против 2023-го приток прямых иностранных инвестиций в Украину сократился на 1,16 млрд дол. и составил 3,33 млрд дол.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

71,6% из ПИИ — реинвестирование доходов, полученных иностранным инвестором в Украине (2,38 млрд долл.). Против позапрошлого года сумма реинвестированных доходов сократилась на 30%.

Как он пишет: «Сокращение предположительно связано с ослаблениями валютных ограничений на трансграничные переводы со стороны НБУ, в т. ч. на вывод дивидендов, которые начали действовать со второй половины прошлого года».

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По его словам, также существенно снизился объем долговых инструментов из-за сокращения обязательств перед иностранными инвесторами — аффилированными предприятиями (прежде всего по торговым кредитам).

Как отметил Гетманцев, объем накопленных ПИИ (запас) за прошлый год уменьшился на 0,7% (0,38 млрд долл.) до 54,57 млрд долл. Это на 17% меньше, чем за последний год перед полномасштабной войной (2021 — 65,75 млрд долл.).

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«Накопившиеся ПИИ, если их сравнивать на душу населения со странами Центральной и Восточной Европы, были и остаются на очень низком уровне. Если брать ту же Польшу, которую до войны можно было считать +/- сопоставимой с нами по численности населения, то объем накопленных ПИИ там составляет 335,5 млрд долл. (за 2023), то есть в 6 раз больше», — сказал депутат.

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