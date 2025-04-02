Гетманцев заявил, что программа «Сделано в Украине» требует серьезных корректив — Finance.ua

Гетманцев заявил, что программа «Сделано в Украине» требует серьезных корректив Сегодня 09:13

Гетманцев заявил, что программа «Сделано в Украине» требует серьезных корректив

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что государство должно пересмотреть программы поддержки экономики, потому что темпы ее восстановления упали.

Об этом он написал в Telegram , комментируя последние публикации Госстата.

Как свидетельствуют данные Госстата, в 2024 году перевозка грузов выросла на 7,8%, пассажиров — 6,8%, грузооборот — на 13%, пассажирооборот — на 10,1%. По сравнению с 2023 годом темпы роста в грузовом сегменте ускорились, в пассажирском — притормозили.

Читайте также Сделано в Украине: итоги программы за год

В строительстве объемы выросли на 15,5% (в 2023 году — на 25,0%), а промышленное производство увеличилось на 3,6% (в 2024 году — на 6,8%).

«Сокращение темпов восстановления (особенно в двух последних секторах) вызывает тревогу. Если при сохранении достигнутых в прошлом году показателей строительная отрасль сможет выйти на довоенные объемы в 2029 году, то промышленность — только десятилетия спустя, в 2035 году», — написал Гетманцев.

«Очевидно, Минэкономики нужно внести серьезные коррективы в свою имиджевую программу „Сделано в Украине“, ведь государству крайне нужно ускорение, а не замедление восстановления ключевых ее секторов», — добавил Гетманцев.

Справка Finance.ua:

Напомним, по данным исследования Deloitte Ukraine, в прошлом году украинцы стали покупать меньше строительных материалов для проведения ремонтов своих помещений. Исключение — переселенцы, вынужденные покинуть свои дома после начала полномасштабного вторжения и уже вернувшиеся в Украину. Сейчас эта категория покупателей стройматериалов покупает их вдвое чаще среднестатистического украинца.

Политика «Сделано в Украине» — это 14 программ для поддержки производителей — локализация в публичных закупках, частичная компенсация стоимости украинского оборудования, «Национальный кешбэк», «єОселя», гранты на развитие перерабатывающей промышленности, «Доступные кредиты 5−7-9%», индустриальные парки, поддержка проектов со значительными инвестициями, Экспортно-кредитное агентство и т. д.

По данным Минэкономики, только в прошлом году объем их финансирования составил суммарно более 34 млрд грн. В этом году приоритеты остаются неизменными — развитие производства, привлечение инвестиций в реальный сектор и увеличение несырьевого экспорта.

Build Portal По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.