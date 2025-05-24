В одной из стран больше нельзя будет получить двойное гражданство — Finance.ua

В одной из стран больше нельзя будет получить двойное гражданство Сегодня 18:23 — Мир

В одной из стран больше нельзя будет получить двойное гражданство

Парламент Никарагуа принял первый этап реформы об отмене двойного гражданства.

Об этом сообщает Reuters.

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Национальное собрание Никарагуа поддержало конституционную поправку, отменяющую право на двойное гражданство.

Однако, чтобы реформа вступила в силу, ее должен повторно одобрить следующий состав парламента в 2026 году, согласно процедуре внесения изменений в Основной закон страны.

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Издание подчеркивает, что удар может ощутить многочисленная диаспора никарагуанцев в США, которые живут с двойным гражданством.

Иностранцы, стремящиеся получить никарагуанский паспорт, должны будут отказаться от своего гражданства. Исключение сделано только для граждан Центральной Америки.

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