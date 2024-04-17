Гетманцев назвал рынки, которые удалось вывести «из тени» — Finance.ua

Гетманцев назвал рынки, которые удалось вывести «из тени» Сегодня 16:31 — Казна и Политика

Гетманцев назвал рынки, которые удалось вывести «из тени»

Государство пытается вывести рынки из тени и создать равные условия для всех. Это удалось сделать с торговлей золотыми изделиями и в отрасли горючего.

Об этом рассказал в интервью « Главкому » глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Есть здоровые процессы: например, на рынке торговли золотыми изделиями. Этот рынок находился в тени, но с его представителями была проделана очень жесткая работа, пошли фактические проверки, были наложены штрафы. И отрасль после этого не „стала в позу“, пытаясь во что бы то ни стало остаться в тени, а наоборот создала свои команды, которые обнаруживают нелегальных торговцев и сообщают о них в налоговую», — заявил он.

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Гетманцев подчеркнул, что проблема в государстве, поскольку ее первая обязанность перед бизнесом — создать равные условия хозяйствования. Он добавил, что в противном случае бизнес сам эти вопросы решает.

«Сейчас мы пытаемся создавать эти правила и говорим: есть средняя налоговая нагрузка по отрасли, так что, пожалуйста, находитесь в ее пределах, иначе будут проблемы. Мы стараемся, чтобы, с одной стороны, платить налоги стало трендом, с другой — уклоняться становится опасным. Те, кто работает «в черную», должны либо уйти с рынка, либо стать «белыми», — сообщил нардеп.

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«Притчей во языцех» Гетманцев назвал табачный и игровой рынки, а также торговлю электроникой, которая, по его словам, до сих пор базируется на контрабанде. Он рассказал, что конкуренты законопослушных магазинов продают электронику полностью «в черную» за наличные деньги через посредников на OLX на сотни миллионов долларов в год.

Депутат подчеркнул, что отрасль горючего практически уже вышла из тени, за исключением нескольких мелких игроков.

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«В течение одного 2023 года налоговая нагрузка на литр горючего с НДС выросла в пять раз. Та же сеть „Авантаж 7“, у которой была наименьшая налоговая нагрузка по Украине, сейчас имеет среднюю нагрузку. Аутсайдеры настолько повысили уплату налогов, что заставили производить то же самое тех, кто стоял выше в рейтинге плательщиков», — заявил он.

Даниил Гетманцев отметил, что-то, что сегодня происходит на рынке электроники или фруктов, овощей, одежды, фактически было раньше на рынке топлива. Он добавил, что для выхода в легальную плоскость, как показала практика, требуется максимум год кропотливой работы.

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