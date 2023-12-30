Сколько денег в бюджет принесла детенизация в 2023 году — Finance.ua

Сколько денег в бюджет принесла детенизация в 2023 году Сегодня 14:00

Сколько денег в бюджет принесла детенизация в 2023 году

Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал результаты своей деятельности за 2023 год.

В целом детенизация в 2023 году принесла в госбюджет 62,9 млрд гривен.

В частности, на слайде можно увидеть конкретные поступления армии от работы по детенизации.

«На слайде конкретные поступления армии от нашей с коллегами (как в ВР, так и в исполнительной власти) работы по детенизации. Результат, в который мы вложили много времени, усилий и своей жизни. Деньги, отобранные у схемщиков и коррупционеров у власти, что вызывает у них свирепую ненависть и влечет за собой самые дорогие в стране заказные медиакомпании против нас», — написал Гетманцев.

Речь идет о танках, дронах, снарядах, в которых так нуждаются ВСУ.

Ежедневно ради нашей жизни и нашей победы, которая в этом году стала на 62,9 млрд грн ближе — добавил Гетманцев

В целом же больше всего денег в бюджет с детенизации получили из следующих источников:

+21,9 млрд грн — противодействие незаконному производству и обращению табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет;

+10 млрд грн — закрытие масштабной схемы уклонения от налогообложения определенными плательщиками игорного бизнеса;

+8 млрд грн — надлежащее налогообложение НДС электронных услуг, предоставляемых нерезидентам (налог на Google);

+7,1 млрд грн — остановка распространения схемного налогового кредита (затруднение, пересорт, подмена номенклатуры товаров);

+5 млрд грн — детенизация сельскохозяйственных земель (минимальное налоговое обязательство).

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