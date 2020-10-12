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Детенизация земли будет ежегодно приносить в бюджет $1 млрд, - глава Госгеокадастра

Детенизация земли будет ежегодно приносить в бюджет $1 млрд, - глава Госгеокадастра

Детенизация использования государственных земель через аренду может принести в бюджет миллиард долларов ежегодно.

Об этом заявил глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко в интервью Latifundist.

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«Речь идет о плате за землю, налогах и отбеливании рынка зерновых. Ведь в основной массе выращенная на этих землях продукция продается в тени. Такие яркие примеры мы видели на с/х землях Министерства обороны. Например, на танковых полигонах Николаевской области выращивается кукуруза – и никакие налоги не уплачиваются, все реализуется в тени, продается за наличные, затем через различные налоговые скрутки проводят схемы с возмещением НДС, а государство считает убытки», – уточнил Роман Лещенко.

Он добавил, что детенизация государственных с/х земель даст государству около 30 млрд грн ежегодно финансового ресурса, которые можно направить на госпрограммы поддержки АПК, кредиты под выкуп земли аграриями, на компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники, реинвестировать в системы орошения.

По материалам AgroPolit.com
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