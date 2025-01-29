Германия увеличила закупки российского СПГ более чем в 6 раз — Finance.ua
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Германия увеличила закупки российского СПГ более чем в 6 раз

Энергетика
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Германия запретила принимать танкеры с российским СПГ, но продолжает закупать его через другие страны ЕС.
Как говорится в материале Financial Times, экономика, которая уже пять лет не может выбраться из стагнации, испытывает серьезные трудности из-за энергетического кризиса.
Энергетическая компания Sefe, которая ранее принадлежала Газпрому и в 2022 г. была национализирована, приобрела в прошлом году 58 грузов СПГ через французский порт Дюнкерк. Это в шесть с лишним раз больше, чем годом ранее, говорится в докладе бельгийского аналитического центра Bond Beter Leefmilieu, немецких экологических организаций Deutsche Umwelthilfe и Urgewald, а также украинского Razom We Stand.
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Несмотря на прекращение импорта российского трубопроводного газа, Германия продолжает получать из россии от 3 до 9,2% газа через другие страны ЕС.
Например, после того как доставленный в бельгийские порты СПГ регазифицируют и отправляют по трубопроводам в другие страны ЕС, в официальных немецких базах данных его обычно обозначают как «бельгийский газ», хотя собственной добычи в Бельгии нет. При этом она является крупнейшим получателем российского СПГ наряду с Испанией и Францией (в прошлом году вышла на первое место). Министерства энергетики всех трех стран неоднократно заявляли, что у них российского газа почти не остается — его отправляют вглубь континента.
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Правительство Германии в ноябре обязало государственные СПГ-терминалы не принимать газ из россии, поскольку это противоречит интересам страны и ее стремлению полностью избавиться от зависимости от россии в энергетической сфере. «Но официальный импорт из Франции и Бельгии на самом деле частично состоит из российского СПГ, что фактически отбеливает его поставки, — говорит Ангелос Кутсис, специалист по энергетической политике Bond Beter Leefmilieu. — В итоге все страны могут заявлять, что не несут ответственности за продолжающийся рост спроса на российский СПГ».
Поставки российского СПГ в Европу достигли в 2024 году рекордных 17,2 млрд кубометров, по расчетам Rystad Energy (данные на 20 декабря). Часть объемов поступает по долгосрочным контрактам по проекту Ямал СПГ, которые компании не могут нарушить. Но спотовые закупки в прошлом году достигли максимальных 33,3% от совокупного объема, по данным Rystad. В 2023 году этот показатель был 14,9%, а в кризисном 2022 г., когда «Газпром» стал останавливать прокачку, цены на газ взлетели до рекордных уровней, а затем еще и взорвали «Северные потоки», доля спотовых закупок составила 30,1%.
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ЕС поставил цель к 2027 г. полностью избавиться от российского газа. Предполагалось, что 26 марта Еврокомиссия опубликует план постепенного сокращения остальных поставок, включая СПГ. В этой «дорожной карте» должны быть изложены шаги, которые странам-членам ЕС предстоит сделать для полного отказа от российского топлива.
По материалам:
НВ
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