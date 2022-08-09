Германия изменит правила пребывания украинцев в стране — Finance.ua

Германия изменит правила пребывания украинцев в стране Сегодня 17:02 — Личные финансы

Германия изменит правила пребывания украинцев в стране

В Германии с 1 сентября начнут вести учет безвизовых дней, в течение которых украинцы находятся в стране.

Об этом сообщается в документе от министерства внутренних дел ФРГ.

Если к концу лета у беженцев будет исчерпан безвиз, они должны будут либо покинуть страну на 90 дней, либо иметь регистрацию временной защиты для легального пребывания в Германии.

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Если пребывание без визы в Германии истекает до 31 августа или в этот день, необходимо заранее оформить документ до 1 сентября. Украинцы, безвизовое пребывание которых в Германии закончится в промежутке с 1 сентября по 1 декабря, тоже должны подать заявку на регистрацию.

«Если у вас есть украинское гражданство, пересечение границы на федеральную территорию (Германии. — Ред.) должно быть упрощенным и должно быть без бюрократии. Вместе с тем нужно быть зарегистрированным сразу после въезда в Германию, например, при подаче заявки на вид на проживание в иммиграционных органах. Таким образом, пребывание в Германии должно быть возможным для всех пострадавших в течение 90 дней без вида на жительство», — отмечается в документе.

Справка Finance.ua:

детская дотация в Германии — государственное пособие для семей и родителей. Этот вид пособия выплачивается детям с рождения до достижения 18 лет. В особых случаях детская дотация может выплачиваться до достижения 25 лет;

по состоянию на начало июля количество украинских беженцев в Германии превысило 218 тысяч человек. Часть из них пытается интегрироваться в тамошнее общество, в частности, задумывается над покупкой жилья. Тем более что в вопросе покупки жилой или коммерческой недвижимости иностранцы имеют равные права с гражданами Германии. К тому же приобрести его можно как на частное, так и на юридическое лицо.

УНІАН По материалам:

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