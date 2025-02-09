Где во Франции можно зайти в музеи и на выставки бесплатно — Finance.ua

Где во Франции можно зайти в музеи и на выставки бесплатно
По состоянию на 2024 год во Франции находится около 65 тыс. украинских беженцев. Страна активно поддерживает их путём социальных программ и культурных инициатив.
Это страна романтики, искусства и кулинарии. Она привлекает миллионы туристов своими музеями, модой, а также великолепными природными ландшафтами — от Альп до Лазурного берега.
Что можно посетить в этой стране бесплатно — читайте в нашей статье: Что в Европе можно посетить очень дешево или бесплатно
Музеи и выставки
- Лувр, Париж. Бесплатный вход для молодежи до 26 лет в первое воскресенье с октября по март.
- Музей Родена. Вход бесплатный для лиц до 18 лет и для всех посетителей в первое воскресенье каждого месяца.
Театры и культурные события
- Уличные спектакли в Лионе. Фестиваль уличного искусства привлекает лучших исполнителей со всей Франции.
- Фильмы под открытым небом. Проводятся в парках Парижа и Ниццы и являются бесплатными.
Кафе и рынки
- Кофейни с бесплатными выступлениями. Многие кафе в Париже предлагают живую музыку за символическую плату или бесплатно при покупке напитка.
- Рынок Сент-Уан. Один из самых больших блошиных рынков мира, где можно гулять и наслаждаться атмосферой без затрат.
Туристические маршруты и обзорные места
- Сады Версаля. Вход бесплатный в определенные дни.
- Пешеходные туры по Монмартру. Некоторые гиды проводят экскурсии на основе чаевых.
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Ранее мы писали, что платные дороги во Франции составляют значительную часть автомагистралей (autoroutes), которые обозначаются буквой «A».
Система платных дорог очень развита, и почти все основные скоростные трассы платные. Оплата взимается на специальных пунктах (péages), расположенных на въезде или выезде из автомагистралей.
А вот город Руан во Франции входит в ТОП городов Европы со средневековой архитектурой без толп.
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