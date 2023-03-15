Где в Украине самая дорогая аренда жилья, и как за год изменились цены: данные Госстата — Finance.ua

Где в Украине самая дорогая аренда жилья, и как за год изменились цены: данные Госстата Сегодня 16:02 — Недвижимость

Где в Украине самая дорогая аренда жилья, и как за год изменились цены: данные Госстата

Средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры в феврале 2023 года составила 5989 гривен. За год цена выросла на 37,4%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

На первое место по стоимости аренды вышла Закарпатская область, где аренда подорожала втрое — до 13 123 гривен.

Львовщина осталась на втором месте. Стоимость аренды за год выросла вдвое — до 10 996 гривен.

В Киеве аренда подешевела еще на 13,3% — до 7 384 гривен. Город опустился с первого на третье место по стоимости.

Таблица: РБК-Украина

Стоимость аренды высокая в западных и некоторых центральных областях Украины. В то же время самые низкие цены в прифронтовых Херсонской (2 905 гривен), Запорожской (2 783 гривен) и Сумской (2 687 гривен) областях.

Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2022 год по Украине выросла на 32,7% — до 5699 гривен. Во главу угла вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза — до 10 977 гривен. Официальная инфляция за год составила 26,6%.

Справка Finance.ua:

на стоимость аренды в Украине оказала большое влияние война. Чем ближе к зоне боевых действий, тем дешевле стоит снимать жилье, но при этом возрастает риск для жизни. Однако даже в западных и центральных областях Украины можно найти доступное жилье;

в 2022 году, несмотря на полномасштабную войну рф против Украины, строители начали строительство 98,4 тыс. квартир;

По данным Dom.Ria, рассматривая осенний и зимний периоды, в столице сократилось предложение арендного жилья на 31%. Значительно выросло предложение на Полтавщине — на 87% и на Львовщине — на 67,6%.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.