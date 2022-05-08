Где в Польше получить справку о пересечении границы беженцам из Украины — Finance.ua

Где в Польше получить справку о пересечении границы беженцам из Украины

Сегодня 13:37 — Личные финансы

До сих пор справку о персечении границы выдавала Пограничная служба Польши, но часто погранслужба отказывала в выдачи данного документы. С 20 апреля у иностранцев в Польше появилась возможность получить данную справку в специально созданных пунктах, которые созданы на городских вокзалах.

Обращаем ваше внимание, что речь идет именно о справках для украинцев, которые пересекли границу после 23.02.2022 года.

Кому не нужно получать справку о пересечении границы

Не всем людям, приезжающим из Украины, нужна такая справка. Это будет необходимо тем, кто пересек границу по внутреннему паспорту, водительскому удостоверению, свидетельству о рождении или на основании любого другого документа, не являющегося загранпаспортом.

Всем лицам, которые приехали из Украины в Польшу на основании действующего заграничного паспорта, пограничной службой был поставлен штамп с датой и местом пересечения границы — им дополнительная справка не нужна.

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Также тем, кто уже имеет номер PESEL со статусом Ukr, также не нужно подавать заявление на получение такого документа. Присвоение номера PESEL Ukr само по себе подтверждает пересечение границы после 23.02.2022.

Кто может получить справку

Такой документ будет необходим в первую очередь тем, кто не хочет подавать заявление на получение идентификационного номера PESEL или еще не успел получить данный номер (PESEL Ukr) и не имеет штампа в загранпаспорте о пересечении границы, но хотели бы пользоваться различными льготами для граждан Украины (например бесплатный проезд в общественном транспорте или другие льготы, которые требуют подтверждения даты пересечения границы).

Также справку о пересечении границы могут получить лица, которые планируют выехать из Польши в другую страну ЕС, но не имеют документа, подтверждающего пересечение границы после 23.02.2022.

Где можно подать заявление на получение справки о пересечении границы

Как сообщалось раньше, Пограничная служба не будет выдавать документ, подтверждающий дату въезда в Польшу, но его можно получить на вокзалах. Сотрудники информационных пунктов и пунктов выдачи PESEL смогут проверить дату пересечения границы в базе данных польской пограничной службы.

С 20 апреля подать заявление на получение справки о пересечении польской границы можно в специально созданных для этого пунктах.

Справка Finance.ua:

в начале мая в Польше обнародуют данные о новом уровне средней заработной платы на 2023 год. Он вырастет более чем на 400 злотых (около 2,6 тыс. грн) . Такое повышение рекордное, и оно также повлияет и на заработки украинцев за рубежом;

. Такое повышение рекордное, и оно также повлияет и на заработки украинцев за рубежом; украинцам, вынужденно переехавшим в Польшу из-за нападения россии, расширили перечень услуг, которыми они могут воспользоваться в приложении mObywatel, который является аналогом украинской «Дії». Какие услуги там доступны — читайте по ссылке.



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