В Польше повысят среднюю зарплату: как это повлияет на украинцев за границей — Finance.ua

В Польше повысят среднюю зарплату: как это повлияет на украинцев за границей

Сегодня 08:32 — Личные финансы

400 злотых (около 2,6 тыс. грн). Такое повышение рекордное, и оно также повлияет и на заработки украинцев за рубежом, В начале мая в Польше обнародуют данные о новом уровне средней заработной платы на 2023 год. Он вырастет более чем на. Такое повышение рекордное, и оно также повлияет и на заработки украинцев за рубежом, пишет Сегодня.

Повышение минималки состоится дважды

Впервые в Польше повышение средней зарплаты состоится два раза в год. Это сделают из-за слишком высокого уровня инфляции.

Минималка в Польше определяется утвержденными в законе правилами и формулами. Пока официально сумму не назвали, но подсчитать ее можно самостоятельно.

Согласно таким подсчетам, уже с 1 января 2023 года средняя зарплата составит 3 416,30 злотых брутто (сумма, которая указываемая в трудовом договоре). По нынешнему курсу это около 22,5 тыс. грн.

Как это повлияет на украинцев

Рост минималки не означает роста дохода у всех работников. Однако такие изменения в Польше отразятся на украинцах положительно. Эксперты рассказали изданию UBR, что украинцы чаще всего как раз и получают минималку.

Поэтому следует ожидать, что зарплаты повысятся. Однако есть нюансы.

Иногда украинцев оформляют на минимальную зарплату, а сверху доплачивают определенные суммы. Поэтому если ее уровень повысится, то работодатель может дополнительные выплаты теперь давать официально, что никак не изменит доход работника, или выплачивать и новую минимальную зарплату, и дополнительные деньги.

Каких специалистов сейчас ищут в Польше

Больше всего вакансий в Польше есть в сфере строительства и производства. Однако самые высокие зарплаты из пяти самых востребованных рабочих именно у водителей.

В целом, в Польше больше всего людей ищут в такие сферы и готовы платить им такие зарплаты:

производство/склад — 30 335 грн;

строительство/ремонт — 36 480 грн;

гастрономия — 27 865 грн;

водители — 45 280 грн;

торговля — 24 380 грн.

В марте 2022 года в Польше было полторы тысячи объявлений о работе, а уже в апреле их было всего 700.

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