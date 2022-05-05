В Польше повысят среднюю зарплату: как это повлияет на украинцев за границей — Finance.ua
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В Польше повысят среднюю зарплату: как это повлияет на украинцев за границей

Сегодня 08:32Личные финансы
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В начале мая в Польше обнародуют данные о новом уровне средней заработной платы на 2023 год. Он вырастет более чем на 400 злотых (около 2,6 тыс. грн). Такое повышение рекордное, и оно также повлияет и на заработки украинцев за рубежом, пишет Сегодня.

Повышение минималки состоится дважды

Впервые в Польше повышение средней зарплаты состоится два раза в год. Это сделают из-за слишком высокого уровня инфляции.
Минималка в Польше определяется утвержденными в законе правилами и формулами. Пока официально сумму не назвали, но подсчитать ее можно самостоятельно.
Согласно таким подсчетам, уже с 1 января 2023 года средняя зарплата составит 3 416,30 злотых брутто (сумма, которая указываемая в трудовом договоре). По нынешнему курсу это около 22,5 тыс. грн.

Как это повлияет на украинцев

Рост минималки не означает роста дохода у всех работников. Однако такие изменения в Польше отразятся на украинцах положительно. Эксперты рассказали изданию UBR, что украинцы чаще всего как раз и получают минималку.
Поэтому следует ожидать, что зарплаты повысятся. Однако есть нюансы.
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Иногда украинцев оформляют на минимальную зарплату, а сверху доплачивают определенные суммы. Поэтому если ее уровень повысится, то работодатель может дополнительные выплаты теперь давать официально, что никак не изменит доход работника, или выплачивать и новую минимальную зарплату, и дополнительные деньги.

Каких специалистов сейчас ищут в Польше

Больше всего вакансий в Польше есть в сфере строительства и производства. Однако самые высокие зарплаты из пяти самых востребованных рабочих именно у водителей.
В целом, в Польше больше всего людей ищут в такие сферы и готовы платить им такие зарплаты:
  • производство/склад — 30 335 грн;
  • строительство/ремонт — 36 480 грн;
  • гастрономия — 27 865 грн;
  • водители — 45 280 грн;
  • торговля — 24 380 грн.
В марте 2022 года в Польше было полторы тысячи объявлений о работе, а уже в апреле их было всего 700.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам: Сьогодні
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