В некоторых городах Польши отменили одну из бесплатных услуг для украинцев — Finance.ua

В Люблине украинцы могут ездить на транспорте бесплатно. Впрочем, финансировать для них билеты будут органы местного самоуправления из-за границы. Варшава сохраняет услугу бесплатного проезда для граждан Украины до конца мая.
Общественный транспорт в Европе
Большинство европейских стран с начала войны поддержали украинских беженцев и ввели для них бесплатный проезд в автобусах, трамваях, метро и железной дороге.
В Польше в разных городах разные тарифы на проезд, но система оплаты везде одинакова. Есть одноразовые билеты с возможностью пересадки, есть на определенный промежуток времени, суточные и проездные. Билет действует в разных видах транспорта, цены стартуют от 3,4 злотых (24 грн) до 24 злотых (166 грн).
Подобная система действует в Чехии, где продают билеты на все виды общественного транспорта. Можно купить билет на 30 минут, на 90 минут, в сутки и на 3 дня. Стоимость колеблется от 30 до 330 крон (40–434 грн.).
В Словакии билеты одноразовые, суточные, а также проездные на автобусы, трамваи и троллейбусы. Согласно зонированию и времени поездки стоимость разового билета колеблется от 0,9 до 4,1 евро (ориентировочно от 29 до 133 гривен).
В Германии можно купить:
билет на 4 поездки на 3 ближайшие станции за 6 евро (195 гривен);
разовый билет на 3 остановки за 2 евро (65 гривен);
разовый билет на 2 часа за 3 евро (97 гривен);
купить 4 поездки продолжительностью до 2 часов за 9,4 евро (305 гривен).
Отдельно продают дополнительные билеты на пересадку за 1,8 евро (58 гривен) и проездные на 24 часа за 8,8 евро (285 гривен).