В некоторых городах Польши отменили одну из бесплатных услуг для украинцев — Finance.ua

В некоторых городах Польши отменили одну из бесплатных услуг для украинцев

Сегодня 19:15 — Личные финансы

В некоторых городах Польши отменили одну из бесплатных услуг для украинцев

После 24 февраля польские перевозчики в разных городах поддержали украинских беженцев и разрешили им бесплатно пользоваться общественным транспортом при наличии паспорта гражданина Украины.

Как сообщили в Столичном транспортном союзе Гданьского залива, с 1 мая украинцам нужно покупать билеты на общественный транспорт, передает Сегодня.

Объяснили это тем, что у местных бюджетов нет достаточных средств для финансирования услуги. Изменения касаются некоторых Поморских городов в Польше. В частности, это такие города:

Гданьск;

Гдыня;

Сопот;

Вейгерово.

Где еще можно ездить бесплатно

Услуга бесплатного проезда для украинских беженцев сохраняется за поездами PKP Intercity, Polregio, по городской железной дороге Tri-City.

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В Люблине украинцы могут ездить на транспорте бесплатно. Впрочем, финансировать для них билеты будут органы местного самоуправления из-за границы. Варшава сохраняет услугу бесплатного проезда для граждан Украины до конца мая.

Общественный транспорт в Европе

Большинство европейских стран с начала войны поддержали украинских беженцев и ввели для них бесплатный проезд в автобусах, трамваях, метро и железной дороге.

В Польше в разных городах разные тарифы на проезд, но система оплаты везде одинакова. Есть одноразовые билеты с возможностью пересадки, есть на определенный промежуток времени, суточные и проездные. Билет действует в разных видах транспорта, цены стартуют от 3,4 злотых (24 грн) до 24 злотых (166 грн).

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Подобная система действует в Чехии, где продают билеты на все виды общественного транспорта. Можно купить билет на 30 минут, на 90 минут, в сутки и на 3 дня. Стоимость колеблется от 30 до 330 крон (40–434 грн.).

В Словакии билеты одноразовые, суточные, а также проездные на автобусы, трамваи и троллейбусы. Согласно зонированию и времени поездки стоимость разового билета колеблется от 0,9 до 4,1 евро (ориентировочно от 29 до 133 гривен).

В Германии можно купить:

билет на 4 поездки на 3 ближайшие станции за 6 евро (195 гривен);

разовый билет на 3 остановки за 2 евро (65 гривен);

разовый билет на 2 часа за 3 евро (97 гривен);

купить 4 поездки продолжительностью до 2 часов за 9,4 евро (305 гривен).

Отдельно продают дополнительные билеты на пересадку за 1,8 евро (58 гривен) и проездные на 24 часа за 8,8 евро (285 гривен).

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