В Польше снова продлили бесплатный проезд в поездах для украинцев — Finance.ua

В Польше снова продлили бесплатный проезд в поездах для украинцев

Сегодня 15:13 — Личные финансы

Украинским беженцам, находящимся во время войны в Польше, продлили возможность бесплатного проезда в поездах еще на один месяц.

В компании уточняют, что бесплатный проезд в поездах страны будет действовать до 31 мая 2022 включительно.

Также общие правила проезда не изменились. По-прежнему без оплаты за проезд ездить на поездах польской железной дороги смогут следующие категории беженцев из Украины:

женщины;

дети до 18 лет;

мужчины и женщины с инвалидностью независимо от возраста;

все люди старше 60 лет.

Право бесплатного проезда предоставляется исключительно тем, кто пересек границу Польши, начиная с 24 февраля 2022 года, даты полномасштабного вторжения России в Украину.

Как воспользоваться бесплатным проездом в поездах Польши

Чтобы использовать поезда PKP Intercity, украинские беженцы должны взять бесплатный билет в кассе или у кондуктора. При этом нужно предъявить загранпаспорт, где должен стоять штамп о дате пересечения границы (не ранее 24 февраля 2022 года) или другой документ, удостоверяющий личность: внутренний украинский паспорт, водительское удостоверение, студенческий билет.

Но если в кассе вы показываете не загранпаспорт, а другой документ, тогда нужно предоставить подтверждение о получении номера PESEL с пометкой UKR или предъявить билет (бумажный или в смартфоне) на поезд из Украины в Польшу (с именем и фамилией пассажира).

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