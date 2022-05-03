В Польше украинцам предоставили доступ к приложению-аналогу «Дії»: какими услугами можно воспользоваться — Finance.ua
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В Польше украинцам предоставили доступ к приложению-аналогу «Дії»: какими услугами можно воспользоваться

Сегодня 09:11Личные финансы
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Украинцам, вынужденно переехавшим в Польшу из-за нападения россии, расширили перечень услуг, которыми они могут воспользоваться в приложении mObywatel, который является аналогом украинской «Дії».
Об этом сообщает telepolis.pl.

Какие услуги можно получить в приложении?

В частности, украинцы могут в mObywatel реализовать свой электронный рецепт на лекарства. Чтобы воспользоваться этой опцией в аптеке, достаточно показать QR-код на экране смартфона. Номер PESEL и код доступа не требуется.
Также украинцы теперь могут получить в приложении mObywatel COVID-сертификат образца Европейского Союза (UCC) по тем же основаниям, что и граждане Польши. Чтобы получить UCC, нужно привиться по польской системе вакцинации или получить результат теста по польской системе здравоохранения.
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Ранее в приложении для беженцев из Украины был доступен только документ с самыми важными персональными данными: имя и фамилия, присвоенный номер PESEL, дата и место рождения, гражданство.
К слову, мобильное приложение mObywatel является аналогом украинской «Дії», с помощью которого можно создать цифровые документы, подтверждающие личность человека. Чтобы активировать mObywatel, нужно получить доверенный профиль (Profil Zaufany).

Бесплатные сервисы для украинцев

Приложение доступно для совершеннолетних украинцев, которые прибыли в Польшу с 24 февраля, имеют номер PESEL и активный доверенный профиль.
Сейчас этим приложением пользуется более 31 тыс. беженцев из Украины в Польше.
По материалам: ТСН
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