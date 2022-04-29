Во сколько обходится содержание беженцев из Украины в Польше — Finance.ua

Во сколько обходится содержание беженцев из Украины в Польше

Сегодня 17:30

Премьер Польши направил Еврокомиссии подсчеты расходов на украинцев, которые спасаются от войны.

Пребывание в Польше одного украинского беженца обходится стране в среднем в 25-30 евро.

Об этом сообщает польское издание rmf24.pl

В Европейской комиссии подтвердили, что получили письмо от премьер-министра Матеуша Моравецкого. Это документ с таблицей, содержащей расчет стоимости пребывания в Польше беженцев из Украины.

К письму премьер-министр Моравецкий приложил таблицу с расчетом стоимости пребывания беженца в Польше. Это первый подобный расчет, представленный польскими властями. Согласно данным, предоставленным правительством Польши, расходы на одного беженца составляют от 21 до 30 евро в сутки.

В таблице указаны затраты для двух возможных сценариев. Первый, называемый «базовым», предполагает наличие в Польше 2 млн беженцев. В таком случае расходы составят 11 миллиардов евро.

Второй сценарий — наличие 5-6 миллионов беженцев в Польше, если ситуация в Украине ухудшится. По расчетам правительства, это обойдется в 24 миллиарда евро. Из таблицы видно, что самые большие затраты приходится на социальное обеспечение: от 3 млрд евро при первом сценарии до 7 млрд евро при втором.

Как поясняется, речь идет о социальных пособиях (например, уход за ребенком, уход за семьей, софинансирование пребывания ребенка в яслях, детском клубе или клубе продленного дня).

При «ухудшающемся» сценарии 7 млрд евро могут также потратить на проживание и предметы первой необходимости, на содержание пунктов приема: раскладушки, палатки, питание, лекарства и медицинские услуги в центрах размещения, жилищные субсидии.

Образование будет стоить от 1 до 3 миллиардов евро, транспорт (например, бесплатный проезд для беженцев или адаптация инфраструктуры для хранения и перевозки гуманитарной помощи) — от одного до двух миллиардов. Также миллиард предполагается потратить на услуги здравоохранения.

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