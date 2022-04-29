Во сколько обходится содержание беженцев из Украины в Польше — Finance.ua

В Европейской комиссии подтвердили, что получили письмо от премьер-министра Матеуша Моравецкого. Это документ с таблицей, содержащей расчет стоимости пребывания в Польше беженцев из Украины.
К письму премьер-министр Моравецкий приложил таблицу с расчетом стоимости пребывания беженца в Польше. Это первый подобный расчет, представленный польскими властями. Согласно данным, предоставленным правительством Польши, расходы на одного беженца составляют от 21 до 30 евро в сутки.
В таблице указаны затраты для двух возможных сценариев. Первый, называемый «базовым», предполагает наличие в Польше 2 млн беженцев. В таком случае расходы составят 11 миллиардов евро.
Второй сценарий — наличие 5-6 миллионов беженцев в Польше, если ситуация в Украине ухудшится. По расчетам правительства, это обойдется в 24 миллиарда евро. Из таблицы видно, что самые большие затраты приходится на социальное обеспечение: от 3 млрд евро при первом сценарии до 7 млрд евро при втором.
Как поясняется, речь идет о социальных пособиях (например, уход за ребенком, уход за семьей, софинансирование пребывания ребенка в яслях, детском клубе или клубе продленного дня).
При «ухудшающемся» сценарии 7 млрд евро могут также потратить на проживание и предметы первой необходимости, на содержание пунктов приема: раскладушки, палатки, питание, лекарства и медицинские услуги в центрах размещения, жилищные субсидии.
Образование будет стоить от 1 до 3 миллиардов евро, транспорт (например, бесплатный проезд для беженцев или адаптация инфраструктуры для хранения и перевозки гуманитарной помощи) — от одного до двух миллиардов. Также миллиард предполагается потратить на услуги здравоохранения.