Где будут брать деньги на покрытие дефицита бюджета — Finance.ua

Где будут брать деньги на покрытие дефицита бюджета Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Где будут брать деньги на покрытие дефицита бюджета

Депутаты планируют, что предельный размер дефицита бюджета в 2025 году составит 19,4% от ВВП, а государственный и гарантированный государством долг на конец 2025 года не должен превысить 8,62 трлн гривен — 97% от ВВП.

Как это все будет исполнено — покажет время. Однако некоторые эксперты называют этот бюджет популистским. К примеру, в следующем году запланировано потратить около 10 млрд гривен на выплаты «тысячи Зеленского». Другая неоднозначная позиция — доплаты учителям: в следующем году каждому учителю обещают доплачивать по 1 300 гривен ежемесячно, а с сентября — по 2 600 гривен. На это уйдет около 12 млрд гривен.

Однако государство из-за популистских шагов пытается найти внутренние резервы для выравнивания баланса. Так, например, не будут повышать зарплату прокурорам и другим госслужащим, что вызывает вопрос тех, кто понимает роль последних в управлении государством и невозможность коллективной ответственности по признаку профессии.

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Также будет ограничен размер максимальной пенсии для той категории пенсионеров, которые через суды добиваются себе пенсий в сотни тысяч гривен: предельный размер ее согласно госбюджету на следующий год не должен превышать 23 610 гривен в месяц, то есть десять прожиточных минимумов. Хотя такое популистское решение, несомненно, можно приветствовать, однако конкретных шагов для его практического исполнения потребовалось почти три года. Впрочем, посмотрим, как это будет работать на практике.

Есть и непопулярные шаги — например, не изменят размер большинства социальных выплат, привязанных к прожиточному минимуму. Размер минимальной зарплаты (8 тыс. гривен) тоже не будут повышать, хотя инфляцию никто не отменял, а в том же госбюджете ее размер запланирован на уровне 9,5%.

Также в следующем году сильно пострадают пенсионеры-переселенцы. Депутаты решили, что если такой пенсионер не пользуется своим пенсионным счетом больше года, то средства из него изымаются в Пенсионный фонд. Таким образом, государство планирует получить 11,3 млрд гривен, однако это решение очень контроверсионно с точки зрения действующего законодательства.

Также стоит отметить, что в принятом Верховной Радой законе о госбюджете на следующий год в доходную часть заложено 141 млрд. гривен, которые должны туда поступить от повышения налогов. Однако соответствующий закон президент еще не подписал, поэтому вопрос этот пока еще «висит в воздухе».

Так или иначе, внутренних резервов для восполнения дефицита более чем в 1,5 трлн гривен не хватит. Хотя государство и обходит вопрос о покрытии колоссального дефицита государственного бюджета на следующий год деликатным молчанием, выход один — заимствования и международная помощь.

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