Газоснабжающие компании обнародовали цены на газ в марте (инфографика) — Finance.ua

Газоснабжающие компании обнародовали цены на газ в марте (инфографика) Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Газоснабжающие компании обнародовали цены на газ в марте (инфографика)

С приходом весны природный газ для населения не подорожает. Об этом напоминает Газправда

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Клиенты Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» (обслуживает 98% или более 12 млн домохозяйств) в рамках годовой фиксированной цены по-прежнему за кубометр газа будут платить 7,96 грн.

Годовые ценовые предложения остальных поставщиков так же не изменятся. А вот месячные ценники колеблются почти каждый месяц, в зависимости от рыночных тенденций. И в марте они вырастут.

По данным обзора ГазПравды, на рынке газа для населения, как и в предыдущие месяцы, присутствует 9 поставщиков. Из них 5 компаний предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную — переменную. Еще 4 поставщика предлагают только годовую цену.

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Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн.

Месячная же (рыночная) цена колеблется от 8,46 до 23 грн за кубометр.

Впрочем, еще раз напомним, что для более 98% бытовых потребителей газа, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года действует годовая цена от Нафтогаза — 7,96 грн за кубометр.

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