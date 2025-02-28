Газоснабжающие компании обнародовали цены на газ в марте (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Газоснабжающие компании обнародовали цены на газ в марте (инфографика)

Казна и Политика
63
Газоснабжающие компании обнародовали цены на газ в марте (инфографика)
Газоснабжающие компании обнародовали цены на газ в марте (инфографика)
С приходом весны природный газ для населения не подорожает. Об этом напоминает Газправда.
Читайте также
Клиенты Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» (обслуживает 98% или более 12 млн домохозяйств) в рамках годовой фиксированной цены по-прежнему за кубометр газа будут платить 7,96 грн.
Газоснабжающие компании обнародовали цены на газ в марте (инфографика)
Годовые ценовые предложения остальных поставщиков так же не изменятся. А вот месячные ценники колеблются почти каждый месяц, в зависимости от рыночных тенденций. И в марте они вырастут.
Читайте также
По данным обзора ГазПравды, на рынке газа для населения, как и в предыдущие месяцы, присутствует 9 поставщиков. Из них 5 компаний предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную — переменную. Еще 4 поставщика предлагают только годовую цену.
Читайте также
Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн.
Месячная же (рыночная) цена колеблется от 8,46 до 23 грн за кубометр.
Впрочем, еще раз напомним, что для более 98% бытовых потребителей газа, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года действует годовая цена от Нафтогаза — 7,96 грн за кубометр.
Нужны деньги — с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Кредит онлайн на карту

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.