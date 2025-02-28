Нефть реагирует на тарифные угрозы Вашингтона — Finance.ua

Нефть реагирует на тарифные угрозы Вашингтона Сегодня 20:35 — Энергетика

Нефть реагирует на тарифные угрозы Вашингтона

Нефть подешевела 28 февраля, направляясь к своему первому месячному падению с ноября, поскольку неопределенность глобального экономического роста и спроса на топливо из-за тарифных угроз Вашингтона и последующих признаков экономического спада в США перевесили беспокойство относительно предложения.

Об этом сообщает Reuters.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 31 цент, или 0,4%, до 73,26 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate были на уровне 70,04 доллара за баррель, что меньше на 31 цент, или 0,4%. Цены на Brent, срок действия которых истекает позже в пятницу, торговались на уровне 73,69 доллара, что на 35 центов меньше или на 0,5%.

По словам рыночного аналитика IG Тони Сикамора, длинный список факторов, включая опасения экономического замедления в США, тарифы, планы ОПЕК+ увеличить предложение в апреле и надежды на мир в Украине, сдерживают рисковый аппетит инвесторов и снижают цены.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что предложенные им 25% пошлины на мексиканские и канадские товары вступят в силу 4 марта вместе с дополнительной 10% пошлиной на китайский импорт.

Экономисты исследовательского отдела BMI Fitch заявили, что участникам рынка сложно оценить влияние потока политических заявлений, связанных с энергетикой, сделанных администрацией Трампа в этом месяце.

«Те, кто имеет отрицательную сторону, в частности, тарифные меры США, сейчас побеждают», — говорится в записке BMI.

На настроения инвесторов влияют также данные, свидетельствующие о росте заявок на безработицу в США на прошлой неделе, в то время как в другом правительственном отчете подтверждено, что экономический рост замедлился в четвертом квартале.

Однако цены на нефть выросли более чем на 2% в четверг, поскольку обеспокоенность по поводу предложения вновь возникла после отзыва Трампом лицензии, предоставленной американской нефтяной компании Chevron (CVX.N) на деятельность в Венесуэле.

Аннулирование лицензии может привести к переговорам о новом соглашении между американским производителем и государственной компанией PDVSA по экспорту сырой нефти не в США, сообщили источники, близкие к переговорам.

ОПЕК+ обсуждает, реализовать ли запланированное увеличение добычи нефти в апреле, или заморозить его, поскольку ее членам трудно понять картину глобальных поставок из-за новых санкций США в отношении Венесуэлы, Ирана и россии, сообщили восемь источников ОПЕК+.

Економічна Правда По материалам:

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