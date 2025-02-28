В «Укрэнерго» посчитали, что потребление электроэнергии выйдет на довоенный уровень через 15 лет — Finance.ua

В «Укрэнерго» посчитали, что потребление электроэнергии выйдет на довоенный уровень через 15 лет Сегодня 11:34 — Энергетика

В «Укрэнерго» посчитали, что потребление электроэнергии выйдет на довоенный уровень через 15 лет

НЭК «Укрэнерго» ориентируется на рост потребления электроэнергии в послевоенный период примерно на 2% ежегодно и выход через 15 лет на довоенные показатели, но с другим энергомиксом.

Об этом сообщил директор по управлению ОЭС Украины, член правления компании Виталий Зайченко.

«При рассмотрении будущего энергомикса мы основываемся на экономических прогнозах от Минэкономики, и на послевоенный период они достаточно оптимистичны с ростом на 5−7% ВВП страны.

В нашем пересчете это выливается примерно в 2% роста потребления электроэнергии, и мы понимаем, что через 15 лет вернемся к довоенному уровню потребления, но оно будет совсем другим: изменится и структура, и потребители", — сказал Зайченко.

По его словам, в первую очередь следует ожидать повышенного уровня энергоэффективности, что является одной из стратегических целей государства, чтобы обеспечить эффективность экономики.

Зайченко отметил, что одним из самых главных факторов, которые оказывают давление на энергомикс, является декарбонизация.

«Мы понимаем, что государство взяло на себя обязательство по закрытию тепловой генерации, которая не отвечает требованиям к экологичности и выбросам. Но если не будут внесены существенные изменения в эту программу декарбонизации, то после 2025 года мы потеряем достаточно много тепловой генерации, которую нужно будет замещать», — пояснил главный диспетчер ОЭС Украины.

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Вторым вопросом формирования энергомикса он назвал увеличение генерации ВИЭ, указав, что к 2030 году мощность солнечных электростанций как промышленных, так и просьюмеров может увеличиться до 11 тыс. МВт (сейчас примерно 6 тыс.)

По его словам, это естественный процесс, потому что технологии дешевеют, как и в случае с ветроэнергетикой, развитию которой сейчас мешает только война.

В то же время он указал, что следующим фактором влияния на энергомикс будет потребность в балансировке энергосистемы.

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